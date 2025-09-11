Με αφορμή την εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF), ανακοίνωσε τα στοιχεία που καταγράφηκαν αναφορικά με τη φλεβική νόσο.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσοι από εμάς έχουν τελικά εξεταστεί για φλεβική ανεπάρκεια; Τα ευρήματα του 2ου κύκλου της εκστρατείας για την χρόνια φλεβική νόσο έρχονται για να μας ταρακουνήσουν.

Η κινητή μονάδα της Πεταλούδας, σε συνεργασία με εθελοντές αγγειοχειρουργούς ολοκλήρωσε τις επισκέψεις της στις περιοχές: Αμάρυνθο-Ερέτρια Ευβοίας, Βόλος, Γιαννιτσά, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Δήμοι Ιάσμου και Φιλύρας Κομοτηνής, Δημός Χερσονήσου Κρήτης, Μουζάκι Καρδίτσας, Νεάπολη Λακωνίας, Πάτρα, Πύλη Τρικάλων, Σέρρες, Τρίπολη.

Η εκστρατεία κατέγραψε τα εξής δεδομένα:

Εξετάστηκαν 693 άτομα εκ των οποίων το 18,8% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 81,2% γυναίκες.

Το 2,6% είναι έως 40 ετών , το 35,6% 40-59 έτη και το 61,8% άνω των 60 ετών.

Μόνο το 39,7% είχε στο παρελθόν αξιολογηθεί για φλεβική νόσο, ενώ το 60,3% δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανε την εξέταση για την φλεβική ανεπάρκεια.

Από τους συμμετέχοντες που δεν είχαν κάνει ποτέ εξέταση στο παρελθόν για φλεβική νόσο το 70,1% διαγνώστηκε σε κάποιο στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας.

Οι γυναίκες έχουν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με τους άνδρες.

Οι γυναίκες που έχουν από 1 εγκυμοσύνη και πάνω έχουν 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με αυτές που δεν έχουν περάσει κάποια εγκυμοσύνη.

Τα άτομα με κληρονομικότητα φλεβικής νόσου έχουν σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με αυτά που δεν έχουν.

Τα άτομα που έχουν ζήσει ή ζουν με ορθοστασία έχουν 19% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού συμμετείχαν 12 εθελοντές αγγειοχειρουργοί, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς και 10 εθελοντές από την Πεταλούδα ενώ, διανεμήθηκαν συνολικά πάνω από 5000 έντυπα για την ενημέρωση του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο.