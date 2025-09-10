Στα 50 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων

Με ελάχιστα χρήματα θα γίνει τελικά η υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων, καθώς σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα διατεθούν μόνο 50 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του.

Γίνονται πραγματικότητα οι εξαγγελίες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων ή αλλιώς Σχέδιο Μεταβατικής Αποζημίωσης, αφού όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2026 και ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται μόλις στα 50 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στα πλαίσια του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας, μιλώντας ειδικά για τη χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού είπε ότι θα χρειαστεί και νέους πόρους αλλά και ανακατανομή πόρων που εξοικονομούνται από άλλους τομείς, θα απαιτηθεί διαβούλευση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και εκτίμησε ότι θα απαιτηθούν πόροι που θα φθάνουν περί τα 100 εκατ. ετησίως.

Να θυμίσουμε ότι ο στόχος του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων είναι να προσφέρει μία τριετή προβλεψιμότητα στις αγορές. Η διαδικασία εισόδου των φαρμάκων θα είναι διαφανής και η επιλογή τους θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας οι νέες καινοτόμες θεραπείες θα αξιολογούνται μέσω του νέου φορέα αξιολόγησης των φαρμάκων, τον σημερινό ΗΤΑ, και θα εντάσσονται στο Ταμείο Καινοτομίας ώστε να βγαίνουν γρηγορότερα στην ελληνική αγορά για να είναι προσβάσιμα στους ασθενείς.

Εξήγησε επίσης ότι το σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης και το HTA είναι από τα πιο advance σήμερα στην Ευρώπη λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αντιγράψει μεγάλο βαθμό στη νομοθεσία που έκανε η Ιταλία πρώτη και απεδείχθη πολύ πετυχημένη. Το εισάγουμε στην Ελλάδα με νόμο. Ένας νόμος που μπορεί να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου». Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για αυτό το θέμα.