Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: «Χρειαζόμαστε επαρκείς πόρους για να φτάσουν οι καινοτόμες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς»

Το Pharma Innovation Forum χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας με χρηματοδότηση των 50 εκατ. ευρώ καθώς αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα σημαντικές θεραπείες που διατίθενται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην φτάνουν στους Έλληνες ασθενείς. «Αυτήν την ευκαιρία για ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης δεν πρέπει και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων ώστε οι ασθενείς να ωφεληθούν πραγματικά» τονίζει η κα Μπαρμπετάκη.

Η θέση του Pharma Innovation Forum είναι ξεκάθαρη, όπως λέει, η καινοτομία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία. Η έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το PIF έχει καταθέσει πρόταση για ένα Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης, που θα στηρίζεται σε επαρκείς πόρους, επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και στη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το Horizon Scanning, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και να διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.

Παράλληλα, απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου αποζημίωσης και του clawback, επιτάχυνση των διαδικασιών HTA με διαφανή και ευέλικτα μοντέλα, ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης και υλοποίηση ενός δυναμικού Υγειονομικού Χάρτη που θα απεικονίζει τις πραγματικές επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας.

Σύμφωνα με την κα Μπαρμπετάκη, η καινοτόμος βιοφαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Όμως, η συνεχής αβεβαιότητα στις πολιτικές φαρμάκου εγκυμονεί κινδύνους αποεπένδυσης σε έναν τομέα που θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης.

«Για εμάς στο PIF, η καινοτομία αποτελεί κινητήριος δύναμη και στρατηγικής σημασίας πυλώνας, καθοδηγώντας τη διαρκή πρόοδο της επιστήμης και της υγείας, ώστε το σύστημα υγείας να προχωρά μπροστά και κάθε νέα θεραπεία να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς. Για αυτόν τον λόγο, το PIF προτάσσει τη θεσμοθέτηση ενός Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας, που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και συνεχή παρακολούθηση των πολιτικών» τονίζει κλείνοντας.

Το PIF παραμένει όπως λέει, προσηλωμένο στον ειλικρινή και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, για ένα σύστημα υγείας βιώσιμο, καινοτόμο και ουσιαστικά προσανατολισμένο στον ασθενή, όπου η επιστημονική πρόοδος διασφαλίζει ότι κάθε νέα θεραπεία φτάνει στους ανθρώπους ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους.