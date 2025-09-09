Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Τραυματισμός ασθενούς από πτώση γυψοσανίδας

Τμήμα της γύψινης ψευδοροφής υποχώρησε στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης σε θάλαμο της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), στην Κρήτη.

Από διαρροή ύδατος, κατέπεσε στην κλίνη ασθενούς και του προξένησε μικρές εκδορές στη μετωπιαία χώρα, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού Ιδρύματος, καθηγητή Γεώργιο Χαλκιαδάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου, χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα, αναφέρει η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ.