Αυξημένοι προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία και αυξημένα χρέη

Μήλον της Έριδος οι προϋπολογισμοί και τα χρέη των νοσοκομείων καθώς, με αφορμή τη ΔΕΘ, το υπουργείο Υγείας μιλά για αυξήσεις προϋπολογισμών ενώ την ίδια στιγμή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν στα 1,6 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην περιοδεία που κάνει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από νοσοκομείο σε νοσοκομείο -προκειμένου να δουν που βρίσκονται τα έργα ανακαίνισης- πέφτουν στο τραπέζι των συζητήσεων οι ελλείψεις που υπάρχουν, με τον υπουργό να δίνει το στίγμα των καλύψεων μέσω των προϋπολογισμών που έχουν αυξηθεί. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στο νοσοκομείο Κομοτηνής ο προϋπολογισμός του το 2024 έφτασε στα 11,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55% από το 2019 ενώ συνεχίζονται τα έργα ανακαίνισης. Στης Χαλκιδικής ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 69% και τα έργα ανακαίνισης φτάνουν τα 6 εκατ. ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη ο προϋπολογισμός το 2024 έφτασε τα 78,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 68,5% από το 2019) και τα έργα αναβάθμισης είναι στα 12,7 εκατ. ευρώ ενώ ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αξίας 670 χιλιάδων ευρώ θα μπει έως τον Ιούνιο του 2026. Στο Διδυμότειχο ο προϋπολογισμός το 2024 έφτασε τα 7,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 35,2% από το 2019).

Στο Παπανικολάου τα αναβάθμισης φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ ενώ στο νοσοκομείο Σερρών ο προϋπολογισμός το 2024 ανήλθε στα 23,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 67,5% από το 2019). Στο νοσοκομείο Κιλκίς ο προϋπολογισμός έφτασε τα 7,6 εκατ. ευρώ, (αύξηση 57,1% από το 2019) και τα έργα αναβάθμισης είναι 2,8 εκατ. ευρώ ενώ ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμό θα είναι αξίας 769.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά τα χρέη των νοσοκομείων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα προς τους προμηθευτές, παραμένουν ένα άλυτο πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα χρέη 5πλασιάστηκαν από το 2019 που ήταν στα 344 εκατ. ευρώ με τον Απρίλιο του 2025 να έχουν εκτοξευθεί στο 1,650 δις ευρώ. Μειωθήκαν το Μάιο στα 1.600 δις ευρώ (τα 600 εκατ. περίπου εξ αυτών αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και μέσα στο καλοκαίρι στο 1,599 δισ. ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι αφού η αύξηση στους προϋπολογισμούς ήταν τόσο μεγάλη γιατί τα χρέη των νοσοκομείων για το 2025 φτάνουν σε 1,599 δισ. ευρώ (στο σύνολο της χώρας).