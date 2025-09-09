Αναπτυξιακός νόμος ή επενδυτικό clawback

Νέες πηγές χρηματοδότησης ψάχνουν οι φαρμακευτικές στην ελληνική αγορά καθώς και πολλές εταιρείες με ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι πρώτες γιατί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επαρκούν και οι δεύτερες γιατί ποτέ δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτό.

Παρότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατο συνέδριο ανακοίνωσε ότι θα συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο ως το 2030 του μέτρου του επενδυτικού clawback, κάποιες φαρμακοβιομηχανίες που θέλουν να συνεχίσουν το πλάνο των επενδύσεων τους ψάχνουν να βρουν καλύτερους τρόπους χρηματοδότησης από το επενδυτικό clawback.

Πολλοί έχουν στραφεί προς τον Αναπτυξιακό νόμο αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, μια μεγάλη εταιρεία με τζίρο 98 εκατ. δεν μπορεί να μπει στον Αναπτυξιακό νόμο ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω και ωθείται στο Ταμείο Ανάκαμψης και το αναπτυξιακό clawback όπου σύμφωνα με αυτό πληρώνεις τις επιστροφές που σου έρχονται και η πολιτεία σου δίνει πίσω ένα συγκεκριμένο ποσό επιστροφή, συμψηφίζοντάς το ουσιαστικά με τις επενδύσεις σου. Όμως, τα ποσά που λαμβάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε σχέση με τις επιστροφές που πληρώνουν «είναι σταγόνα στον ωκεανό» όπως λένε οι επιχειρηματίες και τα κεφάλαια που βάζουν από την τσέπη τους είναι αρκετά δις ευρώ.

Από την άλλη, ο Αναπτυξιακός νόμος επιδοτεί ανάλογα με την περιοχή στην οποία θες να χτίσεις εργοστάσιο ή να επεκτείνεις γραμμές παραγωγής, μέχρι και το 70%. Η εταιρεία όμως πρέπει να έχει χαμηλούς τζίρους για να μπει σε αυτό και πλάνο επένδυσης στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει.

Οι εταιρείες που έχουν υψηλό τζίρο μπορούν να κερδίσουν μόνο από τα φορολογικά κριτήρια. Για παράδειγμα μια νέα γραμμής παραγωγής φαρμάκων δεν θα επιδοτηθεί στο 70% της επένδυσης αλλά θα της μειωθεί ο φόρος 22%. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα χρήματα του Αναπτυξιακού νόμου δεν επαρκούν να καλύψουν μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής αγοράς γι’ αυτό στόχος της κυβέρνησης είναι να στραφούν όλοι στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν μεγάλες δυστοκίες. Για παράδειγμα οι εταιρείες με ιατροτεχνολογικά & διαγνωστικά εργαστήρια δεν δικαιούνται να μπουν στο επενδυτικό clawback κάτι αντίκειται του Νόμου περί Αρχής της Ισότητας. Την ίδια στιγμή αρκετές εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι έτοιμες για επενδύσεις στη χώρα μας ενώ πολλά διαγνωστικά «ρίχνουν» μεγάλα ποσά για να αντικαταστήσουν το εξοπλισμό τους. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κενό στο νόμο όπως λένε και πρέπει να το δει πολύ σοβαρά το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συνεχίζει τις επενδύσεις στη χώρα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, Θεόδωρο Τρύφων να ανακοινώνει χθες στη ΔΕΘ αύξηση του 1,6 δις ευρώ από ιδία κεφάλαια σε 1,8 δις ευρώ και παράταση του επενδυτικού πλάνου των βιομηχανιών μέχρι το 2028. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αριθμεί σήμερα 51 εργοστάσια κατέχοντας το 12% γενοσήμων του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης ενώ, για κάθε ευρώ που επενδύουν στη χώρα μας επιστρέφει 4,5 φορές πίσω στην ελληνική οικονομία.