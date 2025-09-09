Προς εξαγορά οδεύει το Pharmacy295

Το πλειοψηφικό πακέτο του Pharmacy295, ενός από τα πιο γνωστά και αναπτυσσόμενα ηλεκτρονικά φαρμακεία της χώρας μας ενδιαφέρεται να αποκτήσει ο γνωστός επιχειρηματίας Κυριάκος Τσαγκαλίδης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας Qproject MAE και της εταιρείας συμμετοχών Stone Holdings AE, ετοιμάζεται να κλείσει deal με το Pharmacy 295 προσβλέποντας στην ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αγοράς.

Το Pharmacy295 ξεκίνησε το 1997 ως ένα μικρό φαρμακείο στον Άγιο Δημήτριο, από τη φαρμακοποιό Χρύση Ελένη και το 2012 ιδρύθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα pharmacy295.gr που επενδύσει συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη νέων τάσεων και υπηρεσιών.

Σε μια περίοδο όπου η φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας συνεχίζει να εξελίσσεται, οι πωλήσεις στο φυσικό και στο ηλεκτρονικό φαρμακείο καταγράφουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις. Το ηλεκτρονικό φαρμακείο αναδεικνύεται ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της IQVIA Ελλάδος για το κυλιόμενο 12μηνο που ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2025, η συνολική αξία των πωλήσεων στα φαρμακεία της χώρας ανήλθε στα 6,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,78% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, πίσω από τη θετική αυτή μεταβολή στην αξία, οι πωλήσεις σε όρους τεμαχίων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (-0,76%), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της μέσης τιμής ανά προϊόν ή στροφή των καταναλωτών σε ακριβότερες επιλογές. Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όταν εξετάσουμε ξεχωριστά τα δύο κανάλια διανομής, φυσικό και ηλεκτρονικό φαρμακείο.

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο καταγράφει αύξηση πωλήσεων σε αξία 12,5% σε σχέση με το φυσικό φαρμακείο που κατέγραψε αύξηση 4,5%. Σε επίπεδο τεμαχίων το φυσικό φαρμακείο σημείωσε πτώση -1% και το ηλεκτρονικό παρουσίασε αύξηση 6,6%.

Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι στο φυσικό φαρμακείο κυριαρχούν οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων με 72% συμμετοχή σε αξία και 65% σε όγκο, ακολουθούν τα OTC και τα ΜΗΣΥΦΑ (21% σε όγκο, 15% σε αξία), ενώ τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (PEC) καταλαμβάνουν μερίδιο (8% σε όγκο, 9% σε αξία). Στο ηλεκτρονικό κυριαρχεί η προσωπική φροντίδα (51% σε αξία, 53% σε όγκο) και τα OTC (χωρίς τα ΜΗΣΥΦΑ) ακολουθούν με 40% σε αξία & 35% σε όγκο.

Στα OTC το ηλεκτρονικό φαρμακείο αντιπροσωπεύει το 15% των πωλήσεων σε αξία, το ίδιο και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.