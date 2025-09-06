Αδ. Γεωργιάδης στη «Ν»: Από 1η Οκτωβρίου θα κλείνουμε ραντεβού στα νοσοκομεία σε 2 ημέρες

«Περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές από ποτέ, μειώσεις έως 45% στις αναμονές και νέα ψηφιακά εργαλεία για τους πολίτες».

Με αυτά τα στοιχεία περιέγραψε την πρόοδο του ΕΣΥ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ προανήγγειλε δραστική μείωση στον χρόνο αναμονής για ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία από τον Οκτώβριο.

Μιλώντας από το στούντιο της «Ν» στην 89η ΔΕΘμε τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε πως από την 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία θα κλείνονται μέσα σε δύο ημέρες.

Απολογισμός εξαετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ως παράδειγμα στην περίπτωση του νοσοκομείου Παπαπανικολάου, το οποίο απέκτησε 500 επιπλέον εργαζόμενους την τελευταία εξαετία.

Όπως είπε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, «όλοι οι συνδικαλιστές αναγνώρισαν την πρόοδο. Υπήρχε και ένας του ΚΚΕ, που μας έλεγε ότι λείπει το ένα και το άλλο. Πάντα κάτι θα λείπει, αλλά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από το παρελθόν».

Μειώσεις αναμονής και νέα ψηφιακά εργαλεία

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία για το τι έχει γίνει σε 1,5 χρόνο:

40% μείωση στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ.

45% μείωση στην αναμονή για χειρουργείο.

Υπηρεσία 1566 δωρεάν για πολίτες.

Εφαρμογή για κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων.

Σύστημα αξιολόγησης ασθενών, με 93% να δηλώνει ότι βρήκε τον γιατρό που ήθελε και 75% να δηλώνει ικανοποιημένο.

Ήδη 10.000 πολίτες έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια, με τον υπουργό να σημειώνει πως τα στοιχεία είναι «από ασθενείς που όντως πέρασαν από το νοσοκομείο, όχι από γενικά δείγματα».

Ραντεβού σε δύο ημέρες

Από την 1η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε, τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία θα κλείνονται μέσα σε δύο ημέρες, έναντι των σημερινών καθυστερήσεων μηνών. «Προσθέτουμε στην πλατφόρμα 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο», όπως εξήγησε.