ΠΟΥ: Η νόσος Mpox δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για την δημόσια υγεία

Υγεία

REUTERS/Denis Balibouse//File Photo

Τι δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Η νόσος Mpox (ευλογιά των πιθήκων) δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

