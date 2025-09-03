Ψεύτικα φάρμακα αδυνατίσματος κατακλύζουν την Ευρώπη

Ψεύτικα φάρμακα αδυνατίσματος διαφημίζονται και πωλούνται όλο και περισσότερο σε όλη την ΕΕ, θέτοντας σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προειδοποίησε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ο EMA ανέφερε ότι υπάρχει «απότομη αύξηση» στον αριθμό παράνομων φαρμάκων που προωθούνται και πωλούνται ως αγωνιστές GLP-1 – όπως τα γνωστά semaglutide, liraglutide και tirzepatide – τους τελευταίους μήνες.

Αρχές έχουν εντοπίσει εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ στο Facebook, διαφημίσεις και καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου που προωθούν τα ψεύτικα φάρμακα. Αυτές οι ιστοσελίδες συχνά παραπλανούν τους καταναλωτές χρησιμοποιώντας επίσημα λογότυπα και ψευδείς εγκρίσεις, σημείωσε ο EMA.

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ενώ τα γνήσια φάρμακα διατίθενται με εμπορικές ονομασίες όπως Wegovy, Ozempic, Saxenda και Mounjaro μέσω νόμιμων υπηρεσιών υγείας και με ιατρική συνταγή, οι απομιμήσεις «δεν είναι εγκεκριμένες και δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας», τόνισε ο Οργανισμός.

«Τέτοια παράνομα προϊόντα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ενδέχεται να μην περιέχουν καθόλου τη δηλωμένη δραστική ουσία και να περιέχουν επικίνδυνες ποσότητες άλλων ουσιών», προειδοποίησε ο EMA.

«Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, απρόβλεπτων και σοβαρών προβλημάτων υγείας και επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.»

Με πληροφορίες από Politico