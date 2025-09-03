LeadinPharma: Νέος στρατηγικός συνεργάτης για φαρμακευτικές εταιρείες

Με όραμα το “Intelligence Meets Impact” δημιουργήθηκε στην αγορά του φαρμάκου μια νέα συμβουλευτική εταιρεία η LeadinPharma, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον φαρμακευτικό κλάδο.

Ιδρυτής της ο Φώτης Ζέκιος, ο οποίος, έπειτα από πολυετή πορεία στη φαρμακευτική αγορά, μπαίνει σε μια νέα πορεία, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες, βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις σε φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η LeadinPharma έρχεται να απαντήσει σε διαχρονικές ανάγκες του κλάδου, συνδέοντας τη στρατηγική σκέψη με την πρακτική εφαρμογή.

Με motto “Intelligence Meets Impact”, η εταιρεία συνδυάζει βαθιά γνώση της φαρμακευτικής αγοράς με εργαλεία αιχμής και υπηρεσίες που παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες της LeadinPharma καλύπτουν τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Consulting – Στρατηγική και εμπορική συμβουλευτική σε Marketing, Πωλήσεις & Business Excellence.

2. Tools – Ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί (dashboards, AI-powered apps, Excel solutions).

3. Training – Βιωματικά workshops και προγράμματα ανάπτυξης για ηγεσία, management, marketing & πωλήσεις.

4. Interim Management – Ευέλικτη outsourced υποστήριξη σε φαρμακευτικές ομάδες με hands-on προσέγγιση.

Μιλώντας στη «Ν», ο κ. Ζέκιος επισημαίνει: «Η LeadinPharma είναι η συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκινά από τη φαρμακευτική αγορά και εξελίσσεται σε μια αποστολή: να βοηθήσουμε τις εταιρείες να εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν καινοτομία και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Στόχος μας είναι να απλοποιούμε την πολυπλοκότητα και να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε μετρήσιμη πράξη», αναφέρει, συμπληρώνοντας ότι η LeadinPharma έρχεται επί της ουσίας να ενισχύσει τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές στην αγορά απαιτούν νέες ιδέες, προσαρμοστικότητα και γρήγορη υλοποίηση.