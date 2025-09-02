Logo Image

ΠΟΥ: «Καμπανάκι» για την ψυχική υγεία – Ζητά από τα κράτη να αυξήσουν τις δαπάνες

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν με κάποια ψυχική διαταραχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021

Η Ευρώπη δαπανά περισσότερα για την αντιμετώπιση ψυχικών παθήσεων από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο, αλλά με τα ποσοστά ψυχικών ασθενειών να παραμένουν υψηλά, εξακολουθεί να χρειάζεται επειγόντως επιπλέον επενδύσεις. Αυτή είναι μία από τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε δύο εκθέσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη — μία για τις πολιτικές ψυχικής υγείας των κυβερνήσεων και μία άλλη για την ψυχική ευημερία.

Μαζί, οι εκθέσεις — οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τα ποσοστά ψυχικών διαταραχών και τις σχετικές πολιτικές για τα έτη 2021 και 2024 αντίστοιχα — δείχνουν ότι οι χώρες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, καθώς οι ψυχικές διαταραχές επιβαρύνουν σημαντικά τους εθνικούς προϋπολογισμούς υγείας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπηρία.

Οι κυβερνήσεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ δαπάνησαν κατά μέσο όρο 51,76 δολάρια ανά κάτοικο το 2024 για την ψυχική υγεία — πολύ περισσότερα από κάθε άλλη περιοχή παγκοσμίως. Η δεύτερη σε δαπάνες περιοχή ήταν η Αμερική, με 6,86 δολάρια ανά κάτοικο. Οι ευρωπαϊκές χώρες δαπανούν επίσης μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τους προϋπολογισμού για την ψυχική ευημερία — 4,5% σε σύγκριση με το παγκόσμιο διάμεσο ποσοστό του 2,1%.

Το ποσοστό του 2,1% παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το 2017 και το 2020, χωρίς ενδείξεις αύξησης της χρηματοδότησης σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΠΟΥ τη Δευτέρα. Οι χώρες με υψηλά εισοδήματα δαπανούν γενικά πολύ περισσότερα για την ψυχική υγεία σε σύγκριση με εκείνες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σε όλες τις περιφέρειες του ΠΟΥ, η εκτιμώμενη επικράτηση ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί από το 2001, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην περιφέρεια της Αμερικής (από 15,3% σε 17,1% το 2021) και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια (από 14% σε 15,4%).

Παγκοσμίως, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν με κάποια ψυχική διαταραχή σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021. Η κατανομή των ψυχικών διαταραχών είναι γενικά ομοιόμορφη ανά περιοχή, αν και η Ευρώπη παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά αγχωδών διαταραχών σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,7% του πληθυσμού έναντι 4,4% παγκοσμίως).

Η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχών νοητικής ανάπτυξης από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 1,2% — με 1,8% και 2,7% αντίστοιχα.

Η υποχρηματοδότηση της ψυχικής υγείας στερεί από τους ανθρώπους την πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται, δήλωσε ο ΠΟΥ τη Δευτέρα. Μόλις το 9% των ανθρώπων με κατάθλιψη και το 40% των ανθρώπων με ψύχωση λαμβάνουν θεραπεία. «Αυτά είναι τα ποσοστά που πρέπει να μας ανησυχούν», ανέφερε η Ντέβορα Κέστελ, διευθύντρια στο Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ.

Με πληροφορίες από POLITICO

