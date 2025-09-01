Καμπάνια για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Μια σημαντική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης ξεκινά η εταιρεία Παπαστράτος με τη συμβολή των υπουργείων Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η επίσημη έναρξη της καμπάνιας θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος Γιώργος Μαργώνης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και εκπαίδευση όσων βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος θα ξεκινήσει πανελλαδικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση και τη σχετική πιστοποίηση των περίπου 20.000 λιανοπωλητών καθώς και την παροχή ειδικών σημάνσεων για τα σημεία πώλησης.

Κοινωνική ευαισθητοποίηση. Με τις αιγίδες των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θα υλοποιήσουμε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία.

Aξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Παπαστράτος συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μοιράζεται “know-how” και συμμετέχει στην ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που διασφαλίζουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις online αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η αποτροπή των νέων από το άτμισμα. Η βιομηχανία όπως λέει μπορεί να γίνει μοχλός για θετικές αλλαγές και η Παπαστράτος αναλαμβάνει το μερίδιο που της αναλογεί.

Στην ενημέρωση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι γίνεται μια συσπείρωση εταιρειών και πολιτείας κατά του ατμίσματος από ανήλικους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Συμπλήρωσε επίσης ότι θα επεκταθεί ο έλεγχος της παράνομης πώλησης καπνού σε ανήλικους.

Ενώ από πλευράς του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου συμπλήρωσε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος όχι μόνο κατά του ατμίσματος αλλά και της κατανάλωσης αλκοόλ στους ανήλικους θα γίνεται έλεγχος στις εκδηλώσεις που κάνουν ανήλικου σε κλαμπ κ.λπ.

Ανέφερε επίσης ότι η μέσα από το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet, με έναν ασφαλή μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα τεθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού, νικοτίνης, στο αλκόολ, στα τυχερά παιχνίδια. Συγχρόνως, δημιουργείτε ένα ψηφιακό μητρώο ελέγχου για να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων στην αγορά καπνού, αλκοόλ και των συναφών προϊόντων.

«Στο πλαίσιο των τεχνολογικών λύσεων που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι και η δημιουργία μια νέας υπηρεσίας στο gov.gr για την «Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης», ώστε να απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη είσοδος των ανηλίκων στα νυχτερινά κέντρα. Είναι αισιόδοξο ότι μια μεγάλη εταιρεία, όπως η «Παπαστράτος» πραγματοποιούν μια τόσο σημαντική καμπάνια για την προστασία των παιδιών μας» τόνισε.