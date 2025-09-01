Περιοδεία Αδ. Γεωργιάδη σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδα από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα πραγματοποιήσει από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου, περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Διδυμότειχο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Καβάλα και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε Δράμα, Σέρρες και Κιλκίς. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί νοσοκομεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ.