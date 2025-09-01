«Η πώληση των φαρμάκων», της Δήμητρας Λεμπέση: Ένα μοναδικό στον χώρο του βιβλίο

Ένα σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για την αγορά του φαρμάκου, ίσως και το μοναδικό στον χώρο του, εκδόθηκε έπειτα από μελέτη της δικηγόρου και διδάκτορα αστικού δικαίου του ΕΚΠΑ, Δήμητρας Λεμπέση με τίτλο «Η πώληση των φαρμάκων».

Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας αποδίδει έπειτα από συστηματική έρευνα τις εξελίξεις στο δημόσιο σύστημα υγείας συγχρόνως με την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, ελληνικής και διεθνούς.

Καταγράφει αναλυτικά το σύστημα αξιολόγησης, εισαγωγής καθώς και τιμολόγησης των φαρμάκων, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται καθώς και τις αδυναμίες μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η χονδρική και η λιανική πώληση των φαρμάκων όσο και αν ακούγεται παράδοξο είναι ζωτικής σημασίας και αποτελούν κινητήριο δύναμη στην αγορά υγείας καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής.

Το βιβλίο αποτελείται από 5 κεφάλαια και εκτείνεται σε περίπου 701 σελίδες μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ένα εξαιρετικό Παράρτημα Πηγών με πλήρη χρονολογική καταγραφή της νομοθεσίας ως την χρονική στιγμή έκδοσης του και ένα ολόκληρο σύστημα δίκαιου που κινείται περιφερειακά του αστικού δικαίου αλλά το επηρεάζει καθοριστικά ως ειδικό ρυθμιστικό forum διαμόρφωσης της σύμβασης του 513ΑΚ.

Για το έργο μίλησαν ειδικοί του χώρου με την Ίρα Χαρισιάδου της Bayer Hellas να επισημαίνει ότι πρόκειται για μια πολύπλευρη και πληρέστατη προσέγγιση στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου, την Έλντα Δρομάζου της Innovis Pharma να τονίζει ότι είναι μια σημαντική προσθήκη στη νομική βιβλιογραφία, τη Ματίνα Κρέστα της Roche Hellas να σημειώνει ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία του κλάδου και την Εύη Μαθιού της Novo Nordisk Hellas να μιλά για αναγκαίο εγχειρίδιο για τους νομικούς που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στα ζητήματα γύρω από την πώληση των φαρμάκων. Πρόλογο στο βιβλίο κατέθεσαν ο καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Χριστοδούλου και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Ιωάννα Κονδύλη.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ