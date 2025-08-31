Πρώτη στην Ευρώπη στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες η Ελλάδα

Πρώτη στην αρνητική λίστα των χωρών με τις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες είναι η Ελλάδα όπως καταγράφει η νέα έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2024, το 6,3% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν οδοντιατρική περίθαλψη ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους οδοντιατρικής περίθαλψης.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων με ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης ήταν στην Ελλάδα με 27,1% και ακολουθεί η Λετονία με 16,5%, και η Ρουμανία με 16,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Μάλτα η οποία είχε μόνο ένα 0,4%, στη Γερμανία με 0,9% και στην Κροατία με 1,1%.

Οι σημαντικότερες διαφορές στην αναφορά ανεκπλήρωτων αναγκών για οδοντιατρική περίθαλψη παρατηρήθηκαν σε Ρουμανία και Ελλάδα. Στη Ρουμανία το 43,5% των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες σε σύγκριση με 12,6% μεταξύ εκείνων που δεν κινδυνεύουν (ένα χάσμα 30,9 ποσοστιαίων μονάδων – π.μ.) ενώ στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 52,8% το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης σε σύγκριση με 22,7% μεταξύ εκείνων που δεν κινδυνεύουν (ένα χάσμα 30,1 π.μ.). Μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στη Λετονία (24,5 π.μ.) και την Πορτογαλία (20,5 π.μ.).

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης το 2024 ήταν σημαντικά υψηλότερο, φτάνοντας στο 13,7%, από αυτό των ατόμων που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια που είναι στο 5,1%. Να σημειωθεί ότι παρόμοιο μοτίβο καταγράφηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αντίθετα, η Γερμανία (1,3 π.μ.), η Μάλτα (1,5 π.μ.) και η Πολωνία (1,7 π.μ.) κατέγραψαν τα μικρότερα χάσματα μεταξύ των ποσοστών ανεκπλήρωτων αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και εκείνων που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια.