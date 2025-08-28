Τι ζήτησαν οι φαρμακοποιοί από τον πρωθυπουργό και τι πήραν

Την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη δωρεάν διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, την εξόφληση οφειλών του ΕΟΠΥΥ ύψους 582.000 ευρώ που εκκρεμούν από το 2012 για συνταγές που εκτελέστηκαν στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, υπερωριακή αμοιβή για τις διανυκτερεύσεις και επαναφορά της 40ωρης και πενθήμερης εργασίας καθώς και επαναφορά του ιδιοκτησιακού αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και όχι σε επιχειρηματίες ζήτησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε θετικό κλίμα αλλά και με εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επιστημονικούς φορείς εν όψει της ΔΕΘ. Παρότι καθυστέρησε να ξεκινήσει η συνάντηση, όπως μάθαμε το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό και τέθηκαν από τους φορείς όλα τα ζητήματα με τον πρωθυπουργό να δείχνει αρκετά ενήμερος για τα περισσότερα εξ αυτών.

Ωστόσο, μεγάλη έκπληξη προκάλεσε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος παρευρέθηκε στη συνάντηση το θέμα των παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης όταν τέθηκε από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιο Ευγενίδη. Οι φαρμακοποιοί ζήτησαν από τον πρωθυπουργό την εξόφληση εκκρεμών οφειλών του ΕΟΠΥΥ από το 2012 ύψους 582.000 ευρώ. Οκ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι πρόκειται για πολύ παλιό το χρέος και θεωρούσε ότι θα είχε διευθετηθεί για το λόγο αυτό, παρότι δεν άπτετε του υπουργείου του υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει με το υπουργείο Οικονομικών για να ενημερωθεί.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης στους φαρμακοποιούς ότι από μέρα σε μέρα θα διευθετηθεί και το άλλο μεγάλο θέμα που είχαν θέσει με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη δωρεάν διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Στη συνάντηση οι φαρμακοποιοί έθεσαν για μία ακόμη φορά στον πρωθυπουργό το ζήτημα της υπερωριακής αμοιβής για τις διανυκτερεύσεις και την επαναφορά της 40ωρης και πενθήμερης εργασίας. Επιπροσθέτως, στάθηκαν στο «καυτό θέμα» της επαναφοράς του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και όχι σε επιχειρηματίες.

Τέλος, οι φαρμακοποιοί στάθηκαν και στο ευαίσθητο ζήτημα της μητρότητας με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα ζητώντας από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στις γυναίκες φαρμακοποιούς.

Το θέμα των κινήτρων για τις γυναίκες εργαζόμενες τέθηκε και από άλλους φορείς με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου η οποία παρευρέθηκε στη συνάντηση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της πόλης της Θεσσαλονίκης, η ίδια ζει μόνιμα εκεί, ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους ώστε να το συζητήσουν αναλυτικά και να τεθούν προτάσεις και πιθανές λύσεις.