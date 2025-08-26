Τι είναι ο Ασπέργιλλος (Aspergillus), πόσο επικίνδυνη είναι η ασπεργίλλωση: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Την παρέμβαση του ΕΟΔΥ προκάλεσαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Ασπέργιλλου» στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Τι είναι όμως ο Ασπέργιλλος;

Ο Aspergillus, όπως είναι η λατινική του ονομασία, ειναι μήκυτας υπάρχει παντού γύρω μας – σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ακίνδυνος, όμως σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό ή πνευμονοπάθειες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή, λοιμώξεις.

Τι είναι η ασπεργίλλωση

Καθώς πρόκειται για κοινό μύκητα στο χώμα, στα φυτά, στα κτίρια είναι πιθανό να μολυνθούμε αναπνέοντας τα μικροσκοπικά σπόρια του.

Η ασπεργίλλωση δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε από ζώα σε ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα σπόρια χωρίς να αρρωσταίνουν.

Τα συμπτώματά της

Η ασπεργίλλωση σύμφωνα με τα Kέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εκδηλώνεται κυρίως στους πνεύμονες και μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές:

Ήπιες λοιμώξεις: Βήχας, δύσπνοια, κόπωση, ρινική συμφόρηση, πονοκέφαλος.

Σοβαρότερες μορφές: Αιμόπτυση (βήχας με αίμα), πυρετός, πόνος στο στήθος.

Επεμβατική ασπεργίλλωση: Η πιο επικίνδυνη μορφή. Ο μύκητας εξαπλώνεται από τους πνεύμονες σε άλλα όργανα, προκαλώντας σοβαρά συμπτώματα. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου ή μυελού των οστών.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν την ασπεργίλλωση με εργαστηριακές εξετάσεις:

Δείγματα υγρού από τους πνεύμονες

Βιοψία ιστού

Εξετάσεις αίματος.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης. Συνήθως περιλαμβάνει αντιμυκητιασικά φάρμακα. Ωστόσο, η αντοχή σε ορισμένα φάρμακα –ιδίως στο Aspergillus fumigatus– αποτελεί ανερχόμενη απειλή.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός θεραπειών ή ακόμη και χειρουργική παρέμβαση.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι υγιείς άνθρωποι σπάνια νοσούν. Αυξημένο κίνδυνο έχουν:

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια.

Άτομα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση οργάνου ή μυελού των οστών.

Είδη Aspergillus

Υπάρχουν περίπου 180 είδη του μύκητα, αλλά λιγότερα από 40 προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

Aspergillus fumigatus (το πιο συχνό και επικίνδυνο).

A. flavus.

A. terreus.

A. niger.

Η πλήρης αποφυγή έκθεσης είναι δύσκολη, αφού τα σπόρια βρίσκονται παντού. Ωστόσο, τα άτομα υψηλού κινδύνου μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα μόλυνσης με απλά μέτρα προστασίας (π.χ. χρήση μάσκας σε σκονισμένα περιβάλλοντα, αποφυγή χώρων με μούχλα).