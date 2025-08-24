Logo Image

Άδ. Γεωργιάδης: Πώς κατανεμήθηκαν 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Υγεία

Άδ. Γεωργιάδης: Πώς κατανεμήθηκαν 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

(Πηγή φωτ. υπ. Υγείας)

Ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρεται, με ανάρτησή του στηην κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου, συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

– Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%

– Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%

– Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%

– Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%

– Ψυχική Υγεία: ~2.3%

– Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%

«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε…» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.

