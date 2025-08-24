ΑΔΕΔΥ: Συμμετέχουν στην απεργία της 28ης Αυγούστου γιατροί και υγειονομικοί

Απεργούν γιατροί και υγειονομικοί την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), της ΕΙΝΑΠ και της ΠΟΕΔΗΝ.

Πρόκειται για κινητοποίηση ενταγμένη στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στο Δημόσιο, με αιχμή την αντίθεση στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το οποίο ζητείται η απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου ενώ έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στις 10πμ στο Σύνταγμα.