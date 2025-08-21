ΕΟΔΥ: Δύο νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Δύο άνθρωποι πέθαναν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ άλλα 12 κρούσματα έχουν καταγραφεί.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Από τους 11 ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι 2 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι 9 σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.

Οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ: Ασπόπυργος, Ελευσίνα, Φυλή, Αιγάλεω, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιο, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Παπάγου – Χολαργού, Ηλιούπολη, Πύργος, Τύρναβος, Αγιά, Λάρισα, Τέμπη, Κιλελέρ, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Πέλλα.

Από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι χθες 20 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί

συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των

οποίων τα σαράντα ένα (41) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

(ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και έξι κρούσματα είχαν ήπιες

εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ