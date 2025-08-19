Η τεχνολογία υγείας ξεπερνά σύνορα και εμπόδια

Η τεχνολογία υγείας περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων και πόρων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, φαρμάκων, διαδικασιών και συστημάτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παίζει κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη βελτιώνοντας τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών. Οι καινοτομίες στην ψηφιακή υγεία, όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και η τηλεϊατρική, αποτελούν επίσης ολοένα και πιο σημαντικές πτυχές της τεχνολογίας υγείας.

Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες real time δεδομένων, ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, ανίχνευση παρατυπιών, τηλεϊατρική είναι μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που θα διαμορφώσουν τον μέχρι σήμερα αναλογικό τομέα υγείας σε ψηφιακό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τεχνολογία υγείας έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά τα σύνορα και τα εμπόδια για να μεταμορφώσει την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη.

Η υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Το παγκόσμιο ιατρικό κόστος προβλέπεται να αυξηθεί με διψήφιο ποσοστό για τρίτο συνεχόμενο έτος, με εκτιμήσεις που υποδηλώνουν μέση αύξηση 10,4% παγκοσμίως. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η υπερφόρτωση των δημόσιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και η αυξημένη ζήτηση για ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε περιοχές όπως η Ασία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική, όπου οι προβλέψεις για αύξηση του ιατρικού κόστους είναι 12,3% και 12,1% αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, οι συστημικές ανεπάρκειες παραμένουν, με περίπου 1,8 τρις δολάρια να δαπανώνται ετησίως σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες υγείας που συμβάλλουν ελάχιστα σε θετικά αποτελέσματα για την υγεία. Οι ανισότητες στην πρόσβαση επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, καθώς η πρόοδος στην επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών υγείας έχει επιβραδυνθεί από το 2015, αφήνοντας περισσότερους από 4,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους – πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού – χωρίς πλήρη κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας.

Τηλεϊατρική και φορητές συσκευές διευρύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη

Η τηλεϊατρική και οι φορητές συσκευές διευρύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη, ιδίως σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές. Η ενσωμάτωση δεδομένων και η ψηφιοποίηση των πληρωμών βελτιώνουν περαιτέρω την εμπειρία των ασθενών απλοποιώντας τη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης. Μελέτες δείχνουν ότι το 70% των καταναλωτών είναι ανοιχτοί στη χρήση μιας ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας για τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και το 60% επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες κατά την επιλογή τρόπων περίθαλψης.

Όλα αυτά είναι παραδείγματα του πώς η υγειονομική περίθαλψη πλησιάζει περισσότερο στη διασταύρωση της πρωτοποριακής καινοτομίας και της απάντησης σε επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις σε βαθιά κλίμακα. Η ευκαιρία θα υλοποιηθεί πλήρως, ωστόσο, μόνο εάν οι βασικές δυνάμεις ευθυγραμμιστούν – εάν οι επενδυτές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η βασική έρευνα ευθυγραμμιστούν καλύτερα για να υποστηρίξουν τολμηρές εταιρείες που διευρύνουν τα όρια των δυνατοτήτων.

Νέος κανονισμός για την αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη – μέλη, ειδικά μετά την πανδημία της COVID-19 η οποία τόνισε την επείγουσα ανάγκη για ψηφιακά εργαλεία στις υπηρεσίες υγείας. Πλαίσια πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ψηφιακή Δεκαετία και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS), εισήχθησαν για να παρέχουν διασφάλιση ότι το 100% των πολιτών της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας τους έως το 2030.

Το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε να εφαρμόζει έναν νέο Κανονισμό για την Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας (HTA), ο οποίος θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και υιοθετούνται τα νέα φάρμακα και οι τεχνολογίες υγείας σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτός ο κανονισμός, που θα ισχύει από τις 12 Ιανουαρίου 2025, στοχεύει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, στη μείωση των επικαλύψεων προσπαθειών και στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες τεχνολογίες υγείας.

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις Κοινές Κλινικές Αξιολογήσεις (ΚΚΑ), σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένες τεχνολογίες υγείας, ιδίως για τα ογκολογικά φάρμακα και τα Φάρμακα Προηγμένων Θεραπειών (ΦΠΘ). Προωθεί τη μεγαλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, μειώνοντας το βάρος των εθνικών φορέων και προωθώντας μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση. Δίνει έμφαση στη συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι οι απόψεις των ασθενών λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων. Οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες λόγω των βελτιωμένων και συντονισμένων διαδικασιών αξιολόγησης ενώ οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν πρόσβαση σε πιο συνεπείς πληροφορίες σχετικά με την κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των τεχνολογιών υγείας. Ο κανονισμός παρέχει σαφήνεια στη διαδικασία αξιολόγησης και προωθεί ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για την ανάπτυξη και την κυκλοφορία νέων τεχνολογιών υγείας στην αγορά.

Παρέχει όμως και ένα πλαίσιο για τις Κοινές Κλινικές Αξιολογήσεις, όπου οι προγραμματιστές μπορούν να ζητήσουν επιστημονικές συμβουλές από οργανισμούς της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη των τεχνολογιών υγείας τους. Τέλος, ο κανονισμός εφαρμόζεται σταδιακά, με αρχική εστίαση στην ογκολογία και τα Φάρμακα Προηγμένων Θεραπειών και σταδιακή εισαγωγή για άλλες τεχνολογίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Πτωτική τάση στην άντληση κεφαλαίων

Η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση των εξελίξεων στην Τεχνολογία Υγείας, με πάνω από 16 δις ευρώ να διατίθενται μέσω προγραμμάτων όπως η Πολιτική Συνοχής και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2014 – 2027. Τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν ότι τα κονδύλια της ΕΕ ευθυγραμμίζονται καλά με τις ανάγκες ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης, υποστηρίζοντας επενδύσεις σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, ηλεκτρονικές συνταγές και εξ αποστάσεως υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Όμως, παρά την αύξηση της χρηματοδότησης στα 2,8 δις δολάρια, το 2024, η άντληση κεφαλαίων για συμφωνίες Ψηφιακής Υγείας στην Ευρώπη είχε πτωτική της τάση κα ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε σε 258, ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε ετών. Αυτό σηματοδοτεί μείωση 56% στον όγκο των συμφωνιών από την κορύφωση του 2021, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών στον τομέα.

Επιπλέον, το 2024, οι συμφωνίες πρώιμου σταδίου συνέχισαν να κυριαρχούν στο ψηφιακό τοπίο της υγείας στην Ευρώπη, αποτελώντας το 72% όλων των συμφωνιών, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εν τω μεταξύ, οι συμφωνίες μεσαίου σταδίου αυξήθηκαν ελαφρώς στο 14%, ενώ η δραστηριότητα σε προχωρημένο στάδιο παρέμεινε υποτονική σε μόλις 8%, αντανακλώντας ένα επιφυλακτικό επενδυτικό περιβάλλον για πιο ώριμες εταιρείες.

Στον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων, ο όγκος των επενδύσεων στον τομέα της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης έφτασε σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί το 2021. Με 136 συμφωνίες να προβλέπονται για το έτος (συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκτιμήσεων), η αύξηση οφείλεται σε μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων συναλλαγών, ιδίως στους τομείς της βιοφαρμακευτικής και της ιατρικής τεχνολογίας.

Τα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Οι παγκόσμιοι όγκοι αναμένεται να αυξηθούν από 2.300 σε 10.800 exabytes μεταξύ 2020 και 2025 (ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 36%). Τα δεδομένα από νοσοκομεία, κλινικές και πήγες που δημιουργούνται από ασθενείς, όπως οι φορητές συσκευές, οδηγούν σε αυτήν την ταχεία αύξηση.

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην υγειονομική περίθαλψη παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό για να ωφελήσουν τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα των κλινικών ιατρών έως και 40%, ιδίως μέσω της υποστήριξης αποφάσεων και της αυτοματοποίησης των καθημερινών εργασιών. Καθώς η παραγωγικότητα της υγειονομικής περίθαλψης έχει μειωθεί τα τελευταία 30 χρόνια, αυτή η βελτίωση είναι έγκαιρη και κρίσιμη. Την ίδια στιγμή τα εργαλεία ΤΝ συμβάλλουν στη βελτίωση της παροχής φροντίδας, συνθέτοντας δεδομένα, υποστηρίζοντας διαγνώσεις και βελτιστοποιώντας το διοικητικό έργο. Σύμφωνα με την Deloitte, η ΤΝ θα μπορούσε να σώσει 400.000 ζωές ετησίως, να δημιουργήσει ετήσια εξοικονόμηση 200 δις ευρώ και να απελευθερώσει 1,8 δισεκατομμύρια ώρες χρόνου των κλινικών ιατρών κάθε χρόνο.

Το 2024, τα ευρωπαϊκά εργαλεία υποστήριξης ιατρών συγκέντρωσαν 0,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση VC, πολύ χαμηλότερα από τα προηγούμενα έτη και είναι απίθανο να φτάσουν τα υψηλά του 2021 ή του 2022. Τα εργαλεία υποστήριξης ιατρών αντιπροσωπεύουν πλέον το 26% όλων των γύρων VC ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη, σημειώνοντας σταθερή αύξηση από 23% το 2020. Αυτό το αυξανόμενο μερίδιο υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για εργαλεία που ενισχύουν την κλινική αποτελεσματικότητα και τη λήψη αποφάσεων στο ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής υγείας.

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία υγείας, σημαντικοί παράγοντες του τομέα υγείας ανησυχούν ότι ολόκληρες κοινότητες θα μείνουν πίσω εάν δεν έχουν τα οικονομικά μέσα ή την κατάλληλη ψηφιακή υποδομή. Στην ουσία, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα επιδεινώνοντας περισσότερο ακόμα τα κενά δεδομένων και οδηγώντας σε προκατάληψη κατά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για πληροφορίες.

Αυξάνεται το μέγεθος της ψηφιακής αγοράς

Μέσω οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και την καινοτομία στον τομέα της υγείας μέσω του EIT Health η ΕΕ δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Όπως εξήγησε πρόσφατα ο Tamás Békási, επικεφαλής δημιουργίας επιχειρήσεων EIT Health InnoStars RIS, παρόλο που δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς στην αγορά καινοτομιών στον τομέα της υγείας, δεδομένης της πολυπλοκότητας των κανονισμών και της διαδικασίας αδειοδότησης, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Όπως είπε, οι τομείς της ψηφιακής υγείας και της ιατρικής τεχνολογίας προσφέρουν ευκαιρίες ταχείας ανάπτυξης για νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπου νέες ιδέες μπορούν να εισαχθούν στην αγορά σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι στη φαρμακευτική βιομηχανία, για παράδειγμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι εκπληκτικός. Το μέγεθος της αγοράς ψηφιακής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 64 δις. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της Graphical Research και η παγκόσμια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων προβλέπεται να αυξηθεί από 542,21 δις. δολάρια το 2024 σε 886,80 δις. δολάρια το 2032.

Οι τάσεις που καθοδηγούν αυτή την επέκταση αφορούν όπως ανέφερε ο κ. Békási την ανάπτυξη εφαρμογών υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη τηλεδιάγνωση, τη ρομποτική χειρουργική και τη γονιδιωματική.

Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας

Η ελληνική κυβέρνηση «αγκαλιάζει» για πρώτη φορά την έρευνα και την καινοτομία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία επανάσταση που θα τα αλλάξει όλα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και γι’ αυτό φτιάχτηκε το νομοσχέδιο Data Covernance Act, που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε οριζόντιες πολιτικές για τα δεδομένα της Υγείας.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το Data Governance Act, γνωστό και ως “Νομοσχέδιο για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων” στην Ελλάδα, αναφέρει στοχεύει στη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για τη διαχείριση και την ανταλλαγή δεδομένων, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της χρηστικότητας των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο συνέδριο Health IT, αυτός ο οριζόντιος φορέας, θα μπορεί να συντονίζει όλα τα υπουργεία, και με κοινές διαδικασίες θα μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα σημαντικά δεδομένα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επόμενη μέρα της υγείας θα είναι ψηφιακή.

Η καινοτομία μοχλός επαναπατρισμού ταλέντων

Με μότο «Η Υγεία Επιστρέφει Σπίτι» ο οργανισμό BrainReGain ξεκίνησε τον Ιανουάριο τη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωση επαγγελματιών του εξωτερικού για επιστροφή στην πατρίδα, υπό την προϋπόθεση βέβαια, της ύπαρξης προοπτικής, στήριξης και αξιοκρατικού πλαισίου. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται όχι μόνο οι γιατροί, αλλά και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας και έρευνας, βιοστατιστικής, υγειονομικής διοίκησης και δημόσιας υγείας – όλοι όσοι συγκροτούν το ευρύτερο οικοσύστημα του τομέα. Η κυβέρνηση στοιχηματίζει στο Brain ReGain διότι τώρα όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο ReBrain Greece, δημιουργείται ένα δυναμικό οικοσύστημα startup επιχειρήσεων οι οποίες στα μοντέλα αμοιβής τους έχουν το stock options (δηλαδή τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη) με αποτέλεσμα η απασχόληση να εξαιρετικά ελκυστική ενώ η κυβέρνηση ξεκινά να δίνει ισχυρά φορολογικά κίνητρα και αύξηση στους μισθούς.