Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Ζητεί 6% έκτακτη ενίσχυση του ορίου δαπάνης Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025

Αίτημα για έκτακτη αύξηση του ετήσιου ορίου δαπάνης Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025 κατά 6% (4,78 εκατ. ευρώ) κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας την οποία κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό.

Το αίτημα αυτό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, «εντάσσεται στην δέσμη παρεμβάσεων του ΠΣΦ προς την Πολιτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παρόχων και κατ’ επέκταση η συνέχιση της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων – παράμετροι οι οποίες βρίσκονται υπό συνεχή απειλή λόγω των υπέρογκων ποσών επιστροφών (clawback & rebate) που εδώ και 12 χρόνια καταβάλλει ο Κλάδος και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφαιρούν πάνω από το 50% των εσόδων των επαγγελματιών του».

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ κος Πέτρος Λυμπερίδης, διευκρινίζει ότι «η προτεινόμενη αύξηση κατά 6% στο όριο της δαπάνης, θα συμβάλει στη διατήρηση ενός σταθερού και βιώσιμου δικτύου Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών για όλους τους ασφαλισμένους, σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ παράλληλα είναι και αντίστοιχη με ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί πρόσφατα σε άλλες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα), που αντιμετωπίζουν ακριβώς του ίδιου μεγέθους προβλήματα, λόγω της συνεχιζόμενης ανάλγητης μνημονιακής πολιτικής, παρά τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με τον ΠΣΦ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα παρακάτω πρόσφατα στοιχεία, η αύξηση της δαπάνης θα αποτελέσει μία «προσωρινή ανάσα» για τον Κλάδο:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2025 που επικαλείται ο ΠΣΦ, η δαπάνη για τις υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας παρουσίασε υπέρβαση 10 εκατ. ευρώ περίπου, με μέσο όρο υποχρεωτικών επιστροφών (clawback και rebate) που ξεπερνά το 32% (ΜΟ clawback εξαμήνου πάνω από 20%, ΜΟ rebate 12%).

Μόνο στη δαπάνη του Απριλίου 2025, το ποσοστό clawback διαμορφώνεται στο 19,30%

Παρά την αύξηση των αναγκών και την ενίσχυση του δικτύου Φυσικοθεραπευτών, το ετήσιο όριο δαπάνης για την Φυσικοθεραπεία έχει παραμείνει σταθερό στα 79,7 εκατ. ευρώ τα τρία τελευταία έτη (2023-2025), σημειώνει ο ΠΣΦ.

Ενδεικτικά αναφέρεται από τον ΠΣΦ ότι για εργαστήριο μεσαίου μεγέθους με 27 ασθενείς/μήνα (270 συνεδρίες), αντί του αρχικού ποσού των 3.675,00€ που θα λάμβανε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ο Φυσικοθεραπευτής, λόγω επιστροφών και παράλληλων παρακρατήσεων παλαιών υποχρεώσεων, η τελική καταβολή ανέρχεται σχεδόν στα μισά χρήματα (1.894,22€). Πρακτικά, αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον ΠΣΦ ότι σχεδόν τα μισά χρήματα «χάνονται» – επιστρέφονται, και δεν φτάνουν ποτέ στον επαγγελματία.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, οι παροχές Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, διέπονται από αυστηρά μέτρα διαφάνειας και ελέγχου δαπανών, όπως:

Η εφαρμογή του συστήματος One Time Password (OTP) για την επιβεβαίωση συνεδριών μέσω πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου ασφαλισμένων (πρακτική, η οποία ακόμη δεν εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο μέρος των παροχών του ΕΟΠΥΥ, παρά το ότι θεσμικοί φορείς το ζητούν επίμονα και για άλλες κατηγορίες υπηρεσιών)

Η καθιέρωση μηνιαίου ανώτατου ορίου εκτέλεσης συνεδριών ανά εργαστήριο, που συνδέεται με τον αριθμό απασχολούμενων Φυσικοθεραπευτών. (Το μέτρο αυτό οδήγησε στην πρόσληψη 711 νέων επαγγελματιών, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας, την απασχόληση και την αποτροπή φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό)

Σύμφωνα με τον ΠΣΦ, αξίζει να σημειωθεί πως τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν για λόγους συμμόρφωσης σε υποχρεωτικές ρυθμίσεις, αλλά μετά από κοινού συμφωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΣΦ καλεί με την επιστολή του, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση του προϋπολογισμού Φυσικοθεραπείας για το 2025, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση του κλάδου και η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στους πολίτες.