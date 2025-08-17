Αδ. Γεωργιάδης: Το 1566 και η Τεχνητή Νοημοσύνη (βίντεο)

«Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απίστευτες», γράφει στην πλατφόρμα X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας, ζήτησε από μία μικρή ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών να φτιάξουν ένα βίντεο, «λίγο περιπαικτικό», για το 1566, τη νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλα τα θέματα της Υγείας.

«Τους έδωσα το σενάριο (δικό μου 100% όπως θα διαπιστώσετε) και μέσα σε λίγες ώρες μου παρέδωσαν αυτό το – κατά την γνώμη μου – εξαιρετικό βίντεο.

Κάποτε για να το φτιάξουμε αυτό θα θέλαμε γύρισμα, κάμερες, μακιγιάζ, ηθοποιούς κλπ, τώρα μέσω ενός υπολογιστή ή οποιαδήποτε ιδέα παίρνει εύκολα “σάρκα και οστά”.

Το βίντεο που θα δείτε είναι λοιπόν όλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σενάριο δικό μου και δημιουργία των παιδιών.

Θα ήθελα την γνώμη σας πραγματικά για αυτό….και μην ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε έναν μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν.

Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!».