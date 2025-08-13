Logo Image

Πυρκαγιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό

Υγεία

Πυρκαγιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/INTIME

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή καπνού από πυρκαγιά

Οδηγίες προστασίας από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

O Οργανισμός στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς:

  • Σε περίπτωση συνθηκών που ευνοούν την έντονη έκθεση σε καπνό, συστήνεται η απομάκρυνση από την περιοχή, εφόσον είναι εφικτό, για όσο διάστημα το φαινόμενο παραμένει έντονο.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από την περιοχή, παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και διατηρείστε τον εσωτερικό αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις:
    • Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα.
    • Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.
    • Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής).
    • Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα.
    • Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός.

Μέτρα για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στην υγεία

  • Αποφύγετε την σωματική καταπόνηση.
  • Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην αναπνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

