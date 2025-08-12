Specialized Healthcare Hub: Το πρώτο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πιστοποίηση ISO 15224:2017

Το Κέντρο Γυναικολογικής Χειρουργικής & Δερματολογίας Specialized Healthcare Hub (SHHub), με ιδρυτή και επιστημονικό υπεύθυνο τον Γυναικολόγο Ογκολόγο Βασίλη Σιούλα, αλλάζει τα δεδομένα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, λαμβάνοντας πιστοποίηση κατά ISO 15224:2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό TÜV, μια διάκριση που το καθιστά το πρώτο ιδιωτικό κέντρο στην Ελλάδα που αποκτά αυτή την εξειδικευμένη πιστοποίηση ποιότητας για υπηρεσίες υγείας.

Το πρότυπο EN ISO 15224:2017 αφορά την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ειδικά σχεδιασμένου για φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του ασθενούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, τη συνεχή βελτίωση και τη διαχείριση κλινικού κινδύνου.

Η σημαντική αυτή πιστοποίηση εξασφαλίζει:

Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών

Μείωση ιατρικών λαθών μέσω της εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων και της αξιολόγησης δεικτών ποιότητας

Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Ανθρωποκεντρική φροντίδα, που λαμβάνει υπόψη τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία του ασθενούς

Λειτουργία με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα

Έλεγχο των συνεργαζόμενων εργαστηρίων, καθώς και των προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, ώστε να συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα κριτήρια ποιότητας

Διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και συνέχεια της ιατρικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς

Ο κ. Σιούλας, απόφοιτος του προγράμματος εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία του διεθνούς φήμης Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Νέα Υόρκη) και του προγράμματος Surgical Leadership της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard. Με αφορμή αυτή τη σημαντική εξέλιξη επεσήμανε: «Στο SHHub, η ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών δεν είναι απλώς μια υπόσχεση — είναι μια δέσμευση μετρήσιμη και αποδεδειγμένη. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το ιατρείο μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 15224 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV. Το Κέντρο μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Γυναικολογικής Χειρουργικής και Δερματολογίας, με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη συνέπεια στην ιατρική πράξη. Το ISO 15224 είναι το πρότυπο ποιότητας ειδικά για τον τομέα της Υγείας, που εστιάζει στην ασφάλεια του ασθενούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, τη συνεχή βελτίωση και την καταγραφή των κινδύνων και των διαδικασιών. Για τους ασθενείς μας, αυτό σημαίνει προβλέψιμα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, διαφάνεια στη φροντίδα, και αυστηρά τεκμηριωμένες διαδικασίες σε κάθε βήμα — από την πρώτη επαφή έως τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ως Γυναικολόγος Ογκολόγος, θεωρώ αυτονόητο χρέος να εφαρμόζω τα υψηλότερα πρότυπα στην ιατρική πράξη. Η πιστοποίηση αυτή δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά η επιβεβαίωση ότι στο SHHub λειτουργούμε με επίκεντρο τον άνθρωπο και την επιστημονική αριστεία. Είναι γνωστό πως τα ιδιωτικά ιατρεία και κέντρα στη χώρα μας αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της πρωτοβάθμιας υγείας. Με την πιστοποίηση ISO 15224 δεν ανεβάζουμε απλά τον πήχη της ποιότητας και ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους μας. Τον βάζουμε εκεί που οι ανάγκες των ασθενών μας πραγματικά επιβάλλουν».

Συνιδρύτρια και υπεύθυνη του Τμήματος Δερματολογίας του Specialized Healthcare Hub είναι η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Δέσποινα Μορτάκη η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις δερματοπάθειες του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Παράλληλα, είναι αριστούχος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει συνεισφέρει επιστημονικά με διαλέξεις σε ιατρικά συνέδρια και συγγραφή ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων και ιατρικού συγγράμματος.