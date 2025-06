Υπουργική Απόφαση που θα ανάβει το «πράσινο φως» στους ιδιώτες ιατρούς να μισθώνουν υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία θα υπογράψει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσα στην εβδομάδα.

Ο υπουργός Υγείας με αφορμή την ομιλία του στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece”, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το τοπίο στην Υγεία όπως η λειτουργία του ηλεκτρονικού φάκελου υγείας, η ανίχνευση με το «βραχιολάκι» στα ΤΕΠ και το My Health app καθώς και η ελευθερία στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο. Συμπληρωματικά ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπογράψει την ΥΑ που θα δίνει το δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να μισθώνουν υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία ενώ θα επιδιώξει συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Να θυμίσουμε ότι τη δυνατότητα των ιδιωτών γιατρών να πραγματοποιούν στο ΕΣΥ ιατρικές πράξεις και χειρουργεία συζητά η κυβέρνηση από το 2024 όταν την παρουσίασε στη Βουλή ο κ. Γεωργιάδης και απαντώντας στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι ο πρώτος ιδιώτης γιατρός που χειρούργησε στο ΕΣΥ ήταν το 2017 στο νοσοκομείο Ζακύνθου ο Παύλος Πολάκης, ως πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος επεσήμανε ότι ανέκαθεν υπήρχε η δυνατότητα να εισέρχονται στο ΕΣΥ ιδιώτες ιατροί με μπλοκάκι. Ωστόσο, παρά τις εκκλήσεις διοικητών και φορέων, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί οι αμοιβές είναι καλύτερες στο ιδιωτικό τομέα ενώ δεν θέλουν να μπλέξουν με πιθανές εφημερίες στο ΕΣΥ. Κατά τη γνώμη του το ΕΣΥ χρειάζεται να γίνει πιο ελκυστικό για να εισχωρήσουν γιατροί. «Το πρόβλημα είναι οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας. Ένας γιατρός στο ΕΣΥ παίρνει 1850 ευρώ και ο νοσηλευτής 800 ευρώ. Μακάρι να πετύχει το σχέδιο και να στελεχωθούν τα νοσοκομεία ειδικά σε άγονες περιοχές» τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΥΑ θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες ιατρούς να χειρουργούν ασθενείς τους στο ΕΣΥ ή να διεξάγουν ιατρικές πράξεις. Άγνωστο είναι αν θα περιβάλλεται από την ομάδα του ή θα επιμισθώνει προσωπικό του ΕΣΥ. Στην ΥΑ αναμένεται επίσης να καθορίζετε και ο τρόπος αμοιβών.