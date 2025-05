Βασιλική Ρεντούμη στη «Ν»: Η έγκαιρη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών και ψυχιατρικών παθήσεων βοηθά στην πρώιμη παρέμβαση

Η CEO & Founder της LANGaware Δρ. Bασιλική Ρεντούμη, μας μιλά για το πρωτοποριακό τεστ που θα μπορεί να ανιχνεύει νευροεκφυλιστικές και ψυχιατρικές παθήσεις μέσω της παρακολούθησης βιοδεικτών που σχετίζονται με τη γλώσσα, τον λόγο και τη φωνή.

Δρ. Ρεντούμη εξηγήστε μας τι είναι η πλατφόρμα της LANGaware και πως «δουλεύει»;

Η πλατφόρμα της LANGaware χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών και ψυχιατρικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η κατάθλιψη.

Αποτελεί προϊόν πολυετούς επιστημονικής έρευνας και ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, αξιοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την αντικειμενική, γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση των πρώιμων σημείων νοητικής έκπτωσης. Με έναν εντελώς μη παρεμβατικό τρόπο, ανιχνεύει και παρακολουθεί ψηφιακούς βιοδείκτες που σχετίζονται με τη γλώσσα, τον λόγο και τη φωνή.

Πώς γίνεται το πρωτοποριακό τεστ της LANGaware;

Η διαδικασία είναι φιλική προς τον χρήστη και προσβάσιμη από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν web browser.

Τα βήματα είναι απλά:

Ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε μια δοκιμασία προφορικού λόγου, όπου καλείται να περιγράψει μια εικόνα ή να αφηγηθεί μια ιστορία.

Το δείγμα ηχογραφείται και αναλύεται από τους αλγορίθμους της πλατφόρμας.

Εξάγονται εκατοντάδες βιοδείκτες που συνθέτουν το γλωσσικό αποτύπωμα του ατόμου.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, ο γιατρός λαμβάνει το αποτέλεσμα, το οποίο αποτιμά τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και κατάθλιψης.

Πώς βοηθάει αυτό τον γιατρό;

Η πλατφόρμα της LANGaware δίνει στους γιατρούς ένα ισχυρό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση νευροεκφυλιστικών και ψυχιατρικών παθήσεων, επιτρέποντάς τους να παρέμβουν νωρίτερα και πιο αποτελεσματικά.

Έγκαιρη Διάγνωση της Νόσου Αλτσχάιμερ

Η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ συνήθως καθυστερεί και πραγματοποιείται χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, στερώντας από τους ασθενείς τη δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης. Η LANGaware καλύπτει αυτό το κενό, ανιχνεύοντας τα πρώιμα σημάδια της γνωστικής έκπτωσης με μη παρεμβατικό τρόπο, μέσω ανάλυσης βιοδεικτών από τη γλώσσα και τη φωνή. Αυτό επιτρέπει την καθυστέρηση της εξέλιξης των συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και τη χορήγηση νέων φαρμάκων σε πρώιμα στάδια.

Ανίχνευση και Έγκαιρη Παρέμβαση στην Κατάθλιψη

Η LANGaware μπορεί επίσης να ανιχνεύσει την κατάθλιψη, μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, η οποία συχνά δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα λόγω:

Έλλειψης ενημέρωσης και αναγνώρισης των συμπτωμάτων

Κοινωνικού στίγματος

Περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η LANGaware παρέχει μια γρήγορη, αντικειμενική και ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου κατάθλιψης μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντας στους γιατρούς να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις, όπως ψυχοθεραπεία ή φαρμακολογική θεραπεία, προλαμβάνοντας την επιδείνωση της κατάστασης.

Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση για Συνυπάρχουσες Διαταραχές

Η γνωστική εξασθένηση και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται. Η LANGaware δίνει στους γιατρούς μια ολιστική εικόνα της υγείας του ασθενούς, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση. Με ακρίβεια άνω του 90%, η πλατφόρμα της LANGaware αποτελεί ένα επαναστατικό εργαλείο που γεφυρώνει το χάσμα της έγκαιρης διάγνωσης και βελτιώνει την κλινική πρακτική, δίνοντας στους γιατρούς τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς τους.

Πού μπορεί κάποιος να κάνει το τεστ της LANGaware;

Το τεστ της LANGaware είναι διαθέσιμο στις μονάδες της Βιοιατρικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και στις Βιοκλινικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω της ιστοσελίδας της Βιοιατρικής.

Η τεχνολογία της LANGaware χρησιμοποιείται ήδη σε νοσοκομεία και κλινικές στις ΗΠΑ, όπου έχει αναπτυχθεί εκτενώς η εμπορική της δραστηριότητα. Συνεργάζεται με νοσοκομεία, συστήματα υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Η πλατφόρμα έχει επιστημονικά επικυρωθεί μέσω ευρείας χρήσης σε κέντρα μνήμης και νευρολογικές κλινικές, τόσο στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στο Albion Study, τα κέντρα μνήμης Alzheimer Hellas και Alzheimer Athens), όσο και στις ΗΠΑ (New IDEAS Study, το McGill University και το Medical University of South Carolina, MUSC). Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Alzheimer’s Disease, καταδεικνύοντας την υψηλή ακρίβεια της τεχνολογίας (>90% ευαισθησία και ειδικότητα). Επιπλέον, η τεχνολογία της LANGaware έχει κατοχυρωμένη πατέντα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Πού εντάσσεται η LANGaware στην εξέταση του ιατρού;

Η εξέταση μπορεί να αποτελέσει το πρώτο διαγνωστικό εργαλείο για τους γιατρούς σε:

Ασθενείς που ανησυχούν για τη μνήμη τους

Άτομα υψηλού κινδύνου για άνοια

Έλεγχο των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς άνω των 50 ετών

Διάγνωση κατάθλιψης σε άτομα άνω των 20 ετών

Συνιστάται ο συνδυασμός του ελέγχου γνωστικής εξασθένησης και κατάθλιψης, καθώς οι δύο καταστάσεις συχνά συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται. Με μια έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση, ο γιατρός μπορεί να καθορίσει την κατάλληλη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, βελτιώνοντας την πρόγνωση και τη φροντίδα του ασθενούς.

Πώς η τεχνολογία της LANGaware συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση του Αλτσχάιμερ και της κατάθλιψης;

Η τεχνολογία της LANGaware συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση του Αλτσχάιμερ και της κατάθλιψης μέσω της ανάλυσης ομιλίας και της ανίχνευσης ψηφιακών βιοδεικτών που προέρχονται από τη γλώσσα, τον λόγο και τη φωνή. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, η πλατφόρμα μπορεί να εντοπίσει πρώιμα σημάδια νοητικής έκπτωσης και ψυχικών διαταραχών με υψηλή ακρίβεια (>90% ευαισθησία και ειδικότητα).

Το τεστ είναι γρήγορο, αντικειμενικό και μη παρεμβατικό—ο εξεταζόμενος καλείται να περιγράψει μια εικόνα, η ομιλία του ηχογραφείται και αναλύεται από τους αλγόριθμους της LANGaware. Οι γιατροί λαμβάνουν μέσα σε λίγα λεπτά μια αποτίμηση του κινδύνου, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση και βελτιωμένη διαχείριση της υγείας του ασθενούς.

Με την έγκαιρη ανίχνευση αυτών των παθήσεων, η LANGaware βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να εφαρμόσουν πρώιμες παρεμβάσεις, να επιβραδύνουν την εξέλιξη των συμπτωμάτων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Πώς γίνεται το πρωτοποριακό τεστ της LANGaware και που μπορεί να το κάνει κάποιος στην Ελλάδα;

Το τεστ της LANGaware είναι απλό, γρήγορο και μη παρεμβατικό. Ο εξεταζόμενος καλείται να περιγράψει μια εικόνα προφορικά, ενώ η ομιλία του ηχογραφείται και αναλύεται από τους εξειδικευμένους αλγόριθμους της πλατφόρμας. Η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει εκατοντάδες βιοδείκτες λόγου, δημιουργώντας το “γλωσσικό αποτύπωμα” του ατόμου. Μέσα σε τρία λεπτά, ο γιατρός λαμβάνει μια αποτίμηση του κινδύνου για νοητική έκπτωση ή ψυχικές διαταραχές, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση.

Tο τεστ της LANGaware είναι διαθέσιμο σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στις Βιοκλινικές. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω του website της Βιοιατρικής, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αυτήν την καινοτόμο μέθοδο διάγνωσης.

Εκτός από την Ελλάδα σε ποιες άλλες χώρες δραστηριοποιείται η LANGaware;

Η LANGaware έχει ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμενη με νοσοκομεία, συστήματα υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας μας με την Premier Inc., έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα από 4.000 νοσοκομεία στις ΗΠΑ. Η τεχνολογία μας έχει επιστημονικά επικυρωθεί μέσω κλινικών δοκιμών σε κορυφαία κέντρα μνήμης, νευρολογικές κλινικές και πανεπιστήμια, όπως το New IDEAS Study, το McGill University και το Medical University of South Carolina (MUSC). Επιπλέον, τα ερευνητικά μας αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Alzheimer’s Disease.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία της LANGaware είναι κατοχυρωμένη με πατέντες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας την καινοτομία και την επιστημονική της εγκυρότητα.

Τέλος, μπορείτε να μας πείτε αν είναι κλινικά επικυρωμένες οι αξιολογήσεις της LANGaware;

Η εξέταση είναι επιστημονικά και κλινικά επικυρωμένη. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της LANGaware είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας.

Για την εκπαίδευση του μοντέλου έχουν συλλεχθεί πάνω από 18.000 κλινικά δεδομένα από ασθενείς με άνοια και 8.000 κλινικά δεδομένα από ασθενείς με κατάθλιψη, με διαγνώσεις που βασίζονται σε πλήρεις ιατρικές εξετάσεις και καθιερωμένα ιατρικά πρωτόκολλα. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις ερευνητικές συνεργασίες της LANGaware με κορυφαίους φορείς, κλινικές μνήμης και ψυχιατρικές κλινικές, όπως το Alzheimer Hellas, Alzheimer Athens, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου.