Στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην AlfaOmega A.E.

Στρατηγική επένδυση στην AlfaOmega A.E., που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 3PL και 4PL στον φαρμακευτικό τομέα στην Ελλάδα ανακοίνωσε το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR.

Η επένδυση είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Halcyon Equity Partners, “Invest in the Best of Greece” και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η AlfaOmega, ιδρύθηκε το 2008, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής και έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών logistics και προστιθέμενης αξίας για τον φαρμακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η εταιρεία είναι σε θέση να επιταχύνει την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε αποθηκευτικές υποδομές, αυτοματοποίηση, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενσωμάτωση προηγμένων πρακτικών διαχείρισης ποιότητας και βιωσιμότητας.

Η συνεργασία αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της AlfaOmega στην αγορά. Με αφορμή την ανακοίνωση ο ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος της AlfaOmega, Ευριπίδης Αδάμου, επεσήμανε ότι η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με διπλασιασμό των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση λειτουργιών και διεύρυνση της πελατειακής βάσης κάτι που θα επιτευχθεί με το Halcyon Equity Partners.