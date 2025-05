ELPEN: Δίπλα στους νέους στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

Αρωγός στην έναρξη της επαγγελματικής πορείας των νέων στέκεται διαχρονικά η ELPEN, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις που προωθούν τη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τον χώρο των επιχειρήσεων.

Το τελευταίο διάστημα, έδωσε δυναμικό παρών σε σειρά εκδηλώσεων, προσελκύοντας ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως Εργοδότη Επιλογής.

Ειδικότερα, έλαβε μέρος στα παρακάτω δράσεις:

Στο 15ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Δυναμική ήταν η παρουσία της ELPEN στο 15ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας με ειδικά σχεδιασμένο περίπτερο. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει για την ανάπτυξη των γνώσεών τους και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η συμμετοχή της ELPEN στη διοργάνωση έγινε και με σειρά ομιλιών που δόθηκαν από στελέχη της. Συγκεκριμένα, η κα.Ελένη Πενταφράγκα, Chief Strategy Officer της ELPEN & Chair of the Board στο Athens LifeTech Park αναφέρθηκε στην επιτυχία των νεοφυών βιοτεχνολογικών εταιρειών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η κα.Ελευθερία Πεκοπούλου, Plant Director της εταιρείας συμμετείχε σε panel για τις προκλήσεις στη βιομηχανική παραγωγή του αύριο, ενώ ο κ.Σταύρος Πολίτης, R&D Director της ELPEN ανέλυσε τους ρόλους και τις ευκαιρίες απασχόλησης στα τμήματα μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Τα στελέχη από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας συμμετείχαν επίσης σε ομιλίες για την απασχόληση, τις δεξιότητες, την καινοτομία και τη σύγχρονη παραγωγή.

Στις Ημέρες Καριέρας στη Θεσσαλονίκη

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ELPEN συμμετείχε στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr στη Θεσσαλονίκη. Το περίπτερό της επισκέφθηκαν νέες και νέοι που ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και συζήτησαν με τα στελέχη της εταιρείας σχετικά με τον ρόλο, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που προσφέρει. Η ELPEN συμμετείχε επίσης και στις Ημέρες Καριέρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνομιλώντας με δεκάδες φοιτητές και απόφοιτους, κυρίως από τα πεδία της Χημείας, της Χημικής Μηχανικής, της Φαρμακευτικής και της Βιολογίας.

Στο ReGeneration “Soft Skills Training”

Η ELPEN έλαβε για πρώτη φορά μέρος στο ReGeneration “Soft Skills Training”, του μεγαλύτερου προγράμματος απασχόλησης και κατάρτισης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Senior HR Manager της εταιρείας, κα.Ελισάβετ Φλεριανού συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Unlocking Your Human Potential”, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης που έχουν μπροστά τους οι νέοι επαγγελματίες στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο.

Στην εκδήλωση του “BEST Athens: Key To The Future”

Η ELPEN συμμετείχε για πρώτη φορά στην εκδήλωση του φοιτητικού εθελοντικού οργανισμού BEST Athens, Key To The Future. Στο ειδικά διαμορφωμένο stand της, η εταιρεία υποδέχτηκε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους ενημέρωσε για τις προοπτικές του φαρμακευτικού κλάδου. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, τα στελέχη της ELPEN συζήτησαν με τη νέα γενιά μηχανικών, ανταλλάσσοντας ιδέες και παρουσιάζοντας το έργο και τις αξίες της εταιρείας.

Το BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός, μέσω του οποίου φοιτητές πολυτεχνικών σχολών από όλη την Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας.

Στο “49ο Deree Career Day”

Η ELPEN έδωσε δυναμικό παρών στο 49ο Deree Career Day, συμμετέχοντας σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη της πραγματοποίησαν προσωπικές συναντήσεις με φοιτητές και αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου – Deree, με τους οποίους συζήτησαν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και τις δεξιότητες του μέλλοντος στον κλάδο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.