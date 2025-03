4 περίεργα σημάδια ότι γερνάμε

Παρατήρησε με έκπληξη, πως τα κάτω δόντια της – τα οποία πάσχισε στα γυμνασιακά της χρόνια να ισιώσει με σιδεράκια- τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και στραβώνουν. Ρώτησε μερικούς φίλους της, στην ίδια -μέση- ηλικία, αν έχουν παρατηρήσει το ίδιο. Και αυτοί το επιβεβαίωσαν.

Η Τζάνσι Νταν, δημοσιογράφος των New York Times, για θέματα υγείας, τηλεφώνησε στη Δρα Leila Jahangiri, πρόεδρο του τμήματος προσθετικής στο New York University College of Dentistry, και την ρώτησε αν αυτό είναι φυσιολογικό.

Η «μετατόπιση» των δοντιών

Αυτό που έμαθε είναι πως «δεν είναι ασυνήθιστο τα δόντια να “μετατοπίζονται” καθώς μεγαλώνουμε».

Και αυτό τείνει να συμβαίνει περισσότερο στα κάτω δόντια παρά στα πάνω σύμφωνα με την Leila Jahangiri,.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, δεν μετακινούνται τα δόντια όλων καθώς μεγαλώνουν, αλλά αν συμβαίνει αυτό, οι συνήθεις λόγοι είναι η απώλεια ενός δοντιού, ασθένεια των ούλων, η οποία μπορεί να κάνει τα δόντια ασταθή, και η φθορά των δοντιών από πράγματα όπως το τρίξιμο.

Κατόπιν, η Νταν, πήγε και σε άλλους ειδικούς, για να μάθει τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι, καθώς μεγαλώνουμε.

Αλλαγή φωνής

Καθώς οι ενήλικες γερνούν, οι φωνητικές τους χορδές γίνονται συχνά λεπτότερες και λιγότερο εύκαμπτες δήλωσε ο Dr. Ted Mau, διευθυντής του κέντρου φωνής στο UT Southwestern Medical Center. Ως αποτέλεσμα, η φωνή μπορεί να γίνει πιο αδύναμη ή πιο τραχιά.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει τη φωνή και των ανδρών και των γυναικών.

Ορισμένοι άνδρες μπορεί να διαπιστώσουν ότι καθώς μεγαλώνουν, η φωνή τους αλλάζει τονικότητα και δεν ακούγεται πια τόσο βαθιά και γεμάτη, όσο στο παρελθόν.

Οι ορμονικές αλλαγές στις ηλικιωμένες γυναίκες μπορεί να κάνουν την φωνή τους πιο βαριά.

Συρρίκνωση

Οι περισσότεροι άνθρωποι συρρικνώνονται καθώς μεγαλώνουν, ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των 40 ετών. Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χάνουν ύψος με διαφορετικό τρόπο: Μέχρι την ηλικία των 70 ετών, οι άνδρες θα χάσουν κατά μέσο όρο μία 2,5 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες κοντά στα 5.

Και μετά τα 80; Η ίδια έρευνα υποδεικνύει ότι πιθανότατα θα χάσετε άλλα 2,5 εκατοστά.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συρρικνωνόμαστε καθώς μεγαλώνουμε, δήλωσε ο Ardeshir Hashmi, επικεφαλής τμήματος του Κέντρου Γηριατρικής στην Cleveland Clinic.

Με την ηλικία, χάνουμε οστά και χόνδρο στους σπονδύλους, γεγονός που μπορεί να μας κάνει πιο κοντούς, δήλωσε ο Δρ Hashmi.

Επίσης, μπορεί να αποδυναμωθούν οι κοιλιακοί μύες και οι μύες του κάτω μέρους της πλάτης γύρω από τη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να κρατήσουμε τη σπονδυλική στήλη σε ευθεία θέση.

Ακόμη, η επιπέδωση των καμάρων των ποδιών σας (πλατυποδία) με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συμβάλει στην απώλεια ύψους, πρόσθεσε ο Δρ Hashmi.

Μια σημαντική απώλεια ύψους μπορεί να υποδηλώνει οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις, δήλωσε ο Dr. Hashmi. Εάν έχετε παρατηρήσει ότι έχετε συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 2,5 πόντους τον τελευταίο ένα ή δύο χρόνο, είπε, δείτε το γιατρό σας.

Τα καλά νέα: Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν

Οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ημικρανίες σε σχέση με τους άνδρες και οι κρίσεις τους είναι πιο συχνές και διαρκούν περισσότερο. Υπάρχουν όμως και κάποια ευχάριστα νέα: Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν μετά την εμμηνόπαυση.

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι ημικρανίες τους βελτιώνονται», δήλωσε η Seniha Nur Ozudogru, νευρολόγος στο Penn Medicine. «Εμφανίζουν μειωμένη συχνότητα, και ένταση. Μπρεία ακόμη και να εξαφανιστούν.»

naftemporiki.gr