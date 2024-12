Boehringer Ingelheim – IBM: Στρατηγική συμφωνία για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων

Στρατηγική συμφωνία με την IBM υπέγραψε η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim για να χρησιμοποιήσει τις βασικές τεχνολογίες της ώστε να ανακαλύψει νέα υποψήφια φάρμακα που θα ανήκουν στην κατηγορία των αντισωμάτων.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Boehringer Ingelheim Ελλάς, Δημήτρη Αναγνωστάκη, στα πλαίσια του ετήσιου Forum Καινοτομίας που διοργανώνεται από την πρεσβεία της Γερμανίας σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό επιμελητήριο.

Οι ερευνητές της Boehringer και της IBM θα συνεργαστούν με κοινό στόχο να επιταχύνουν τη διαδικασία ανακάλυψης αντισωμάτων μέσω μεθόδων in-silico. Η αλληλουχία, η δομή και οι πληροφορίες του μοριακού προφίλ των στόχων που σχετίζονται με τη νόσο στόχων, καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας για τα θεραπευτικά σχετικά μόρια αντισωμάτων, θα αποτελέσουν τη βάση για την in-silico παραγωγή νέων ανθρώπινων αλληλουχιών αντισωμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες της IBM οι οποίες έχουν δείξει επιτυχία στην παραγωγή βιολογικών και μικρών μορίων με σχετική συγγένεια-στόχο. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό υποψήφιων αντισωμάτων για τους καθορισμένους στόχους που στη συνέχεια εξετάζονται με προσομοίωση ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη για την επιλογή και τελειοποίηση των καλύτερων φαρμάκων για το στόχο. Στη συνέχεια, η Boehringer Ingelheim θα παράγει σε μίνι κλίμακες και θα αξιολογεί πειραματικά τα υποψήφια αντισώματα που θα γίνουν φάρμακα. Προχωρώντας μπροστά, τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά πειράματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μεθόδων in-silico παραγωγής αντισωμάτων.

Η Boehringer Ingelheim χρησιμοποιεί στην έρευνα την τεχνητή νοημοσύνη με τρεις τρόπους. Πρωτίστως μέσω του ξεχωριστού τμήματος, του λεγόμενου Innovation unit (BI X) το οποίο εργάζεται για την εφαρμογή της ΑΙ σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Boehringer. Η BI X, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2017 με επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη γρήγορη και αποτελεσματική δοκιμή των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων, πρωτοστατεί στις προσπάθειες της εταιρείας να πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χειρίζονται από κβαντομηχανικούς χημικούς σε συνεργασία με Data scientists στα ερευνητικά εργαστήρια Drug design της εταιρείας και τέλος, μέσω του thinking out of the box -συνεργασιών της εταιρείας με τεχνολογικούς κολοσσούς στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπροσθέτως, η Boehringer Ingelheim αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με πολλούς καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσει τις διαδικασίες παραγωγής της σε τομείς όπως:

Η προβλεπτική συντήρηση, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην πρόβλεψη του πότε ο εξοπλισμός μπορεί να αποτύχει, επιτρέποντας την έγκαιρη συντήρηση και τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου, η τεχνητή νοημοσύνη βελτιστοποιεί τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας αποτελεσματική κατανομή πόρων και ελαχιστοποιώντας τις καθυστερήσεις.

Και τα έξυπνα εργοστάσια σύμφωνα μα τα οποία οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Boehringer γίνονται «έξυπνες» με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, του αυτοματισμού και της επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση έξυπνων γυαλιών για ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και εικονικούς ελέγχους. Με την ικανότητα ανάλυσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι αλλάζει το παιχνίδι στη βιομηχανία, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων, εκσυγχρονίζοντας τις κλινικές δοκιμές και παρέχοντας εξατομικευμένη ιατρική.

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα η ΑΙ μας βοηθούν να εντοπίσουμε σχετικούς μηχανισμούς ασθενειών, να ανακαλύψουμε πολλά υποσχόμενα μόρια και να εξερευνήσουμε το απροσδόκητο πολύ πέρα από τους σημερινούς ορίζοντες – μέσω της ανοικτής καινοτομίας. Θα έχει επίσης αυξανόμενο αντίκτυπο στη διαδικασία παρασκευής φαρμάκων, π.χ. με προγνωστική συντήρηση και βελτιστοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο χρόνος, η ποιότητα και η γνώση που κερδίζουμε, θα ωφελήσει πάνω απ’ όλα τους ασθενείς μας σε όλο τον κόσμο. Οι μελλοντικές τεχνολογίες και οι τάσεις στην ψηφιακή υγεία θα είναι η 3D μηχανική βιολογίας & ιστών και τα φάρμακα που δοκιμάζονται σε εικονικά μοντέλα. Σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο, η σύνθετη, δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία ανακάλυψης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων θα φέρει επανάσταση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση ΑΙ σύμφωνα με το σύνθημα της εταιρείας – καλύτερο, γρηγορότερο, περισσότερο» σημειώνει ο κ. Αναγνωστάκης.