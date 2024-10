Νόμπελ Ιατρικής: Στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν το βραβείο για την ανακάλυψη του microRNA

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

Σύμφωνα με την επιτροπή των βραβείων, οι δύο επιστήμονες ανακάλυψαν μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τον τρόπο ρύθμισης της δραστηριότητας των γονιδίων.

«Η επαναστατική τους ανακάλυψη αποκάλυψε μία τελείως νέα αρχή της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ανθρώπων», σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής.

This year's #NobelPrize in Physiology or Medicine honours two scientists for their discovery of a fundamental principle governing how gene activity is regulated. They discovered microRNA, a new class of tiny RNA molecules that play a crucial role in gene regulation.

Τα microRNA (miRNA) παίζουν έναν βασικό ρόλο ως ρυθμιστές πολλών κυτταρικών λειτουργιών μέσω της μέτα-μεταγραφικής καταστολής κωδικών γονιδίων.

Η σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια για το ρόλο των microRNA έχει οδηγήσει στην ανάγκη σχεδίασης και ανάπτυξης τραπεζών δεδομένων microRNA και υπολογιστικών προγραμμάτων για την ανάλυση της λειτουργίας τους.

Understanding the regulation of gene activity has been an important goal for many decades. If gene regulation goes awry, it can lead to serious diseases such as cancer, diabetes, or autoimmunity.

Η ταυτοποίηση των miRNAs έχει αξιολογηθεί για την ανίχνευση ανθρώπινων ασθενειών, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Η έκφραση miRNA σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος έχει μελετηθεί ως πιθανός βιοδείκτης για διαφορετικές νευρολογικές διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον και η πολλαπλή σκλήρυνση.

MicroRNA genes have evolved and expanded within the genomes of multicellular organisms for over 500 million years.

Today, we know that there are more than a thousand genes for different microRNAs in humans, and that gene regulation by microRNA – discovered by this year's laureates – is universal among multicellular organisms.

