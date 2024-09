Απαγόρευση καπνίσματος: Ποιους εξωτερικούς χώρους αφορά η πρόταση της Κομισιόν

Βάσει της νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εξωτερικοί χώροι στους οποίους προτείνεται να απαγορεύεται το κάπνισμα περιλαμβάνουν:

Over 700,000 people lose their lives in due to tobacco consumption, of which thousands due to second-hand smoke and aerosols.

We recommend measures to protect citizens from new smoking products and extend smoke-free environments to key outdoor areas.

▶️https://t.co/gZ2apQPsV2

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 17, 2024