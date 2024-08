Το Ozempic μπορεί να καθυστερεί και τη γήρανση δείχνουν νέες μελέτες

Το Ozempic, το φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας μπορεί επίσης να επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης, πιστεύουν τωρα οι ερευνητές.

Πρόκειται για την ουσία σεμαγλουτίδη, πιο γνωστή με την εμπορική ονομασία Ozempic, που σύμφωνα με τον καθηγητή Harlan Krumholz, της Ιατρικής Σχολής του Yale, «έχει εκτεταμένα οφέλη πέρα από αυτά που αρχικά φανταζόμασταν».

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φάρμακο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος ασθενειών που σχετίζονται με την καρδιακή ανεπάρκεια, την αρθρίτιδα, το Αλτσχάιμερ, ακόμη και τον καρκίνο.

«Δεν θα με εξέπληττε το γεγονός αν η βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο, επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης», είπε ο καθηγητής Krumholz την Παρασκευή στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας όπου παρουσιάστηκαν οι σχετικές μελέτες.

Τα νέα δεδομένα έχουν δημοσιευθεί σε πολλά ιατρικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου του Journal of the American College of Cardiology (JACC).

«Αυτά τα πρωτοποριακά φάρμακα είναι έτοιμα να φέρουν επανάσταση στην καρδιαγγειακή φροντίδα και θα μπορούσαν να βελτιώσουν δραματικά την καρδιαγγειακή υγεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Οι μελέτες παρακολούθησαν περισσότερα από 17.600 άτομα, ηλικίας 45 ετών και άνω, στα οποία χορηγήθηκαν είτε 2,4 mg σεμαγλουτίδης είτε ένα εικονικό φάρμακο (placebo) για περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες ήταν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι και είχαν καρδιαγγειακή νόσο αλλά όχι διαβήτη.

Όσοι έλαβαν το φάρμακο είχαν χαμηλότερα επίπεδα θνητότητας σε όλες τις προαναφερθείσες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών προβλημάτων και του Covid-19, διαπίστωσαν ερευνητές.

Τα άτομα που χρησιμοποιούσαν το φάρμακο για την απώλεια βάρους είχαν τις ίδιες πιθανότητες να κολλήσουν Covid, αλλά ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από αυτόν.

Και ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν λιγότερα σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα, το φάρμακο «μειώνει σταθερά τον κίνδυνο» ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων ανεξάρτητα από το φύλο.

Βελτίωσε επίσης τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και μείωσε τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι έχασαν ή όχι βάρος.

Ο Δρ Benjamin Scirica, επικεφαλής συγγραφέας μιας εκ των μελετών και καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, είπε ότι τα ευρήματα «ενισχύουν το συμπέρασμα ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου λόγω πολλών αιτιολογιών».

Αυτό, πρόσθεσε, «μπορεί να τροποποιηθεί με ισχυρές θεραπείες που βασίζονται στην ινκρετίνη, όπως η σεμαγλουτίδη».

Το εν λόγω φάρμακο -που είναι συνταγογραφούμενο από το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας (NHS)- καταστέλλει την όρεξη και πωλείται με τις εμπορικές ονομασίες Wegovy (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας) και Ozempic, για τον διαβήτη.

Είναι ενέσιμο και «αναπαριστά» στον οργανισμό την ορμόνη GLP-1, κάνοντας τους ανθρώπους να αισθάνονται κορεσμό ή λιγότερο πεινασμένοι.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι το φάρμακο δεν αποτελεί γρήγορη λύση ή υποκατάστατο για την καλή διατροφή και την άσκηση και ότι θα πρέπει να προσφέρεται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.

Πηγή: ΒΒC