Ευλογιά των πιθήκων (mpox): Επιστολή Κυριακίδου για δωρεά εμβολίων στις χώρες με κρούσματα

Στους υπουργούς υγείας της ΕΕ απευθύνθηκε η η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, για τα σχέδια δωρεάς εμβολίων και θεραπευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της mpox (ευλογιά των πιθήκων), τονίζοντας την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας.

«Η αλληλεγγύη είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών για την υγεία. Βασιζόμαστε στα κράτη μέλη για να στηρίξουν τους Αφρικανούς εταίρους μας στη διαχείριση» αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Στέλλα Κυριακίδου στην επιστολή αναφέρει ότι «αρκετά κράτη μέλη και τρίτες χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να δωρίσουν δόσεις σε πληγείσες χώρες και την Αφρική. Οι ευρωπαϊκές δωρεές θα έχουν πιο άμεσο αντίκτυπο εάν συντονιστούν και διοχετευτούν με τη δοκιμασμένη προσέγγιση Team Europe, όπως έγινε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19».

I have written to Health Ministers regarding plans to donate #mpox vaccines & therapeutics.

➡️ solidarity is key to facing global health threats.

We count on Member States to support our African partners in managing the outbreak.@EU_Commission stands ready to coordinate. pic.twitter.com/5pfoYEf5kS

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 23, 2024