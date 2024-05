Eξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου: Ξεκινούν δοκιμές σε χιλιάδες ασθενείς στη Βρετανία

Χιλιάδες καρκινοπαθείς στην Αγγλία πρόκειται να έχουν πρόσβαση σε μία νέου τύπου θεραπεία που χρησιμοποιεί εξατομικευμένα εμβόλια για την καταπολέμηση τoυ καρκίνου.

Πρόκειται για δυνάμει επαναστατικά εμβόλια που στοχεύουν στην μόνιμη θεραπεία και κατασκευάζονται ειδικά για κάθε ασθενή μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Τα εμβόλια είναι ειδικά προσαρμοσμένα στους όγκους κάθε ασθενούς. Λειτουργούν δίδοντας εντολή στο σώμα του να κυνηγήσει και να εξαλείψει τυχόν καρκινικά κύτταρα αποτρέποντας ή μειώνοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.

Τα εμβόλια χρησιμοποιούν τεχνολογία mRNA, ανάλογη αυτής που χρησιμοποιήθηκε στα εμβόλια για τον Covid.

Ηδη τριάντα νοσοκομεία στη Μεγάλη Βρετανία πρόκειται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του καρκίνου.

Ο 55χρονος Ελιοτ Φέμπβ (Elliot Pfebve) είναι ο πρώτος ασθενής που υποβάλλεται σε θεραπεία με εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου (του εντέρου) στην Αγγλία.

Έκανε το εμβόλιο στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Έκανα κάποια έρευνα σχετικά με τη θεραπεία. Εάν είναι επιτυχής, τότε πρόκειται για ιατρική ανακάλυψη», είπε και πρόσθεσε: «Μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους, ώστε να αποκτήσουν ελπίδα και ίσως να μην περάσουν όσα πέρασα εγώ».

