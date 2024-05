Μετά τις ευρωεκλογές οι αλλαγές στην Υγεία

Κανάλι καινοτομίας, φάκελος ασθενών, βιοδείκτες και εισαγωγή νέων θεραπειών είναι οι αμέσως επόμενοι στόχοι του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece άφησε να εννοηθεί ότι το καλοκαίρι αυτό θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στον τομέα Υγείας.

Πρώτος στόχος το κανάλι καινοτομίας, που όπως είπε, είναι απαραίτητο για να διασφαλίζει την εισαγωγή νέων θεραπειών με βιώσιμο τρόπο στο θεραπευτικό μας σύστημα. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε μηχανισμό εξατομικευμένων θεραπειών και μετρήσιμων στόχων για την παροχή ατομικής θεραπείας στους ασθενείς, που είναι η νέα τάση» δήλωσε ο υπουργός χαρακτηριστικά. Επόμενος στόχος η εξέλιξη του ηλεκτρονικού συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε λίγους μήνες αναμένεται η παράδοση του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή που θα δίνει τη δυνατότητα να παρακολούθησης της υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο για να μπορούν να παράγουν πολιτικές Υγείας εφαρμόσιμες.

Ανέφερε επίσης, ότι με το εργαλείο αυτό θα σχεδιάζουν σωστά βήματα ώστε να μην υπάρχει πίεση στον προϋπολογισμό της Υγείας από την εισαγωγή νέων θεραπειών.

Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η εισαγωγή όλων των δυνατών βιοδεικτών μέσα στην αποζημίωση, γεγονός που θα επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης δυνατής θεραπείας για τον ασθενή. «Μπορεί οι βιοδείκτες να αυξάνουν τη δαπάνη σε πρώτο χρόνο, αλλά μειώνουν τη δαπάνη σε πραγματικό χρόνο», τόνισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στο θέμα έλλειψης αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο παίδων Αγλαΐα Κυριακού έφερε παράδειγμα την Πορτογαλία που έχει ανάλογο πληθυσμό και παρόμοιες ελλείψεις ιατρών. Ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες μιλώντας σε ρ/σ είχε πει ότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα διότι οι απολαβές τους μπορεί να φτάσουν τις 12.000 ευρώ ενώ το ΕΣΥ δίνει περίπου 3.000 με τις εφημερίες.

Τέλος, βλέποντας τον καθηγητή Νίκο Μανιαδάκη στο συνέδριο είπε «Ότι βρίσκομαι σε συνέδριο που συντονίζει ο κ. Μανιαδάκης και συμμετέχετε όλοι εσείς της φαρμακευτικής αγοράς, έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της συκοφαντίας πριν μερικά χρόνια με το σκάνδαλο Novartis, αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση και στο τέλος η αλήθεια λάμπει και κερδίζει».