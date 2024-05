Μωρό εκ γενετής κωφό βρήκε την ακοή του χάρη σε πρωτοπόρα γονιδιακή θεραπεία

Ένα εκ γενετής κωφό κοριτσάκι από το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε την ακοή του χάρη σε μια πρωτοπόρα γονιδιακή θεραπεία, με τους γιατρούς να μιλούν για νέα εποχή στην αντιμετώπιση της κώφωσης.

Η μικρή Όπαλ Σάντι έπασχε εκ γενετής από ακουστική νευροπάθεια, η οποία προκαλείται από την διατάραξη της μεταβίβασης των νευρικών σημάτων του έσω ωτός προς τον εγκέφαλο.

Ωστόσο, έπειτα από μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε μόλις 16 λεπτά, το κοριτσάκι έχει πλέον τη δυνατότητα να ακούει σχεδόν τέλεια.

Τέσσερις εβδομάδες μετά την εγχείρηση, που συνίσταται σε ένεση στον κοχλία (τμήμα του έσω ωτός) υπό γενική αναισθησία, η Όπαλ αντιδρούσε στους ήχους.

Έπειτα από 24 εβδομάδες, η ακοή της ήταν σχεδόν φυσιολογική στους ήπιους ήχους, όπως το μουρμούρισμα.

