Αυτό για το οποιο μετανιώνουν περισσότερο από κάθε τι άλλο οι άνθρωποι: Τι είπαν ασθενείς στο τελικό στάδιο πριν τον θάνατο

Για οκτώ χρόνια, η Bronnie Ware, Δρ. Ψυχολογίας, ηγήθηκε μίας ομάδας που φρόντιζε ανθρώπους, οι οποίοι ήταν στο τελικό στάδιο της ζωής τους. Γνώριζαν ότι ήταν βαριά άρρωστοι και οι περισσότεροι είχαν τρεις έως 12 εβδομάδες ζωής.

Όμως η Ware συνειδητοποίησε σταδιακά ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που είχε ήταν όχι να τους μιλήσει, αλλά να τους ακούσει λίγο πριν πεθάνουν. Κατέγραψε τους στοχασμούς τους στο βιβλίο της, «The Top Five Regrets of the Dying».

«Ας είχα το θάρρος να…»

Στις τελευταίες τους μέρες, πολλοί από τους ασθενείς της μοιράστηκαν μαζί της το τι έχουν μετανιώσει περισσότερο. Η πιο συνηθισμένη απάντηση, σύμφωνα με τη Ware, ήταν: «Μακάρι να είχα το θάρρος να ζήσω αυτό που ήθελα εγώ, όχι τη ζωή που περίμεναν οι άλλοι από μένα».

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσεις και να τιμήσεις τουλάχιστον μερικά από τα όνειρά σου στην πορεία προτού να είναι πολύ αργά», γράφει. «Η υγεία φέρνει μια ελευθερία που ελάχιστοι συνειδητοποιούν, έως ότου δεν την έχουν πια».

Ως ψυχολόγος, αυτό είναι κάτι που βλέπει συνέχεια με τους ασθενείς της. Τους λέει πάντα, όπως εξηγεί στο CNBC, ότι o χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος πόρος που έχουμε.

Αλλά το να ζούμε έχοντας επίγνωση της δικής μας θνητότητας αλλάζει θεμελιωδώς αυτό που εκτιμούμε και πώς επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας. Ξεσκεπάζει τις επιπόλαιες, κενές επιδιώξεις που επικυρώνει συχνά ο πολιτισμός μας.

Ο χρόνος και τι πραγματικά έχει αξία

Έχει πραγματικά σημασία η ανταπόκριση στην ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Έχει σημασία τι αυτοκίνητο οδηγείτε; Έχει σημασία το γεγονός ότι μια ομάδα φίλων σας αποβάλλει από τον κοινωνικό τους κύκλο; Αν σας αφήσουν να μπείτε, θέλετε πραγματικά να περάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας μαζί τους;

Το να ενστερνιστούμε πλήρως το γεγονός ότι δεν πρόκειται να ζήσουμε για πάντα φέρνει στο επίκεντρο τις αξίες μας. Όταν ο δερματολόγος σας λέει ότι θέλει να κάνει βιοψία ένα σημάδι ακανόνιστου σχήματος επειδή φαίνεται προκαρκινικό, πιθανότατα δεν σκέφτεστε την εικόνα υψηλών επιδόσεων που έχετε φτιάξει προσεκτικά για να παρουσιάσετε στους συναδέλφους σας.

Μόλις αναγνωρίσετε ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο από όλα τα αγαθά, δεν θα υπάρχει πλέον αποσύνδεση μεταξύ των επιλογών που θέλετε να κάνετε και των επιλογών που κάνετε στην πραγματικότητα, σημειώνει η Ware.

Για τι θα μετανιώσεις στο τέλος της ζωής σου;

Δεν χρειάζεται να περιμένετε και μετά να κοιτάξετε πίσω και να εύχεστε να είχατε κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα. Απλώς αναρωτηθείτε για τι μετανιώνετε αυτή τη στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να είστε περισσότερο παρόντες για τη δίχρονη κόρη σας, είναι πιθανό να έχετε την ίδια λύπη σε τέσσερις δεκαετίες από τώρα. Εάν μετανιώνετε που επιλέξατε την άνεση και την οικειότητα της τρέχουσας δουλειάς σας αντί να κυνηγήσετε το όνειρό σας, πιθανότατα θα το αισθάνεστε και προς το τέλος της ζωής σας.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του τώρα και του τότε είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι γι’ αυτό σήμερα.