Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas υπέγραψαν τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις

Σειρά της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas να υπογράψουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή τους σε μια κουλτούρα που εξασφαλίζει Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στο χώρο εργασίας. Η υπογραφή ως OneRoche, αποτελεί ορόσημο και είναι το αποκορύφωμα μιας σειράς μακροχρόνιων ενεργειών, προσπαθειών και πολιτικών, που εφαρμόζονται και στις δύο εταιρείες, με στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας πολυμορφίας, όπου όλοι νιώθουν ότι ανήκουν και μπορούν να εξελιχθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεποιθήσεων, ικανοτήτων, γλώσσας και εθνικότητας.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας, σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D&I.

Με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας, ο Ezat Azem, διευθύνων σύμβουλος της Roche Hellas, σημείωσε «Είναι μεγάλη μας τιμή που υπογράφουμε τη Χάρτα και γινόμαστε μέλη της ελληνικής οικογένειας του Diversity Charter. Στη Roche, προκειμένου να παρέχουμε ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς και στο οικοσύστημα της υγείας, βασιζόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και δημιουργικότητας. Έχουμε την τύχη να έχουμε εργαζόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο και απόψεις, οι οποίοι συνεργάζονται ανοιχτά και – μέσα από ειλικρινή διάλογο και δημιουργική σκέψη – προάγουν την καινοτομία. Η Διαφορετικότητα και η Συμπερίληψη δεν εξαντλούνται σε εταιρικές πολιτικές και προγράμματα. Μεταφράζονται κυρίως στη δημιουργία μιας σωστής νοοτροπίας, που ενθαρρύνει τους ανθρώπους μας να εκφραστούν και να αναδείξουν την καλύτερή τους εκδοχή. Η κουλτούρα μας για τη Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα συμβάλλει με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη του στόχου μας, να κάνουμε συλλογικά το αδύνατο δυνατό για τον ασθενή».

O διευθύνων σύμβουλος της Roche Diagnostics Hellas, Siete Braak, επεσήμανε: «Για να προωθήσουμε την καινοτομία, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εργαζόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο, απόψεις και ιδέες. Αλλά εάν αυτές οι ιδέες παραμένουν μόνο σαν σκέψη στο μυαλό των ανθρώπων, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Για να αξιοποιήσουμε όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει η πολυμορφία, η συμπερίληψη είναι πολύ σημαντική. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν απόψεις, πιστεύουν ότι ακούγονται και νιώθουν ασφαλείς να πουν τη γνώμη τους. Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για μια κουλτούρα στην οποία όλοι νιώθουν ότι ανήκουν και όλοι μπορούμε να αναπτυχθούμε ισότιμα».

Ο Σταύρος Μηλιώνης, πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, ανέφερε: «Ο φαρμακευτικός Όμιλος ROCHE, εκπροσωπούμενος από τους δύο επιχειρησιακούς κλάδους, τη Roche Diagnostics Hellas και την Roche Hellas, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Όμιλος που ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες της Διαφορετικότητας και εργάζεται στην κατεύθυνση υγιούς ένταξης όλων στην καθημερινή του λειτουργία, θα αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο στη διάδοση του σεβασμού και της αποδοχής στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Τους υποδεχόμαστε με χαρά».

Η Roche υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, παρουσία των: Ezat Azem, General Manager Roche Hellas, Siete Braak, General Manager Roche Diagnostics Hellas, Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Value Officer Roche Hellas, Μαίρη Τσαγκαράκη, Head of People & Culture Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas, Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece και Κατερίνα Ψύχα, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Diversity Charter Greece.

“Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις”- Εσωτερική συνάντηση ενδυνάμωσης

Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, η Roche επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να αγκαλιάζει το μοναδικό ταλέντο του κάθε εργαζομένου για να αλλάζει προς το καλύτερο τις ζωές των ασθενών και την κοινωνία εν γένει. Μια δέσμευση που ενισχύεται, επίσης, από την απόφασή της να δημιουργηθεί μια εσωτερική ομάδα εργαζομένων, η OneRoche Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)/ Employer Branding, η οποία έχει αναλάβει το σχεδιασμό διαφόρων πρωτοβουλιών στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στις δραστηριότητες της Roche εσωτερικά, αλλά και προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Υπό αυτό το πρίσμα, την ίδια εβδομάδα με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, πραγματοποιήθηκε εσωτερικά μια ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση σε πάνελ με στελέχη της Roche σε ηγετικές θέσεις (γυναίκες – μέλη των ηγετικών ομάδων), για να συζητήσουν προκλήσεις, να αφηγηθούν την προσωπική τους εμπειρία, να δώσουν συμβουλές και να προσφέρουν έμπνευση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η εμψυχωτική συνεδρία ενδυνάμωσης γυναικών συντονίστηκε από τη Μυρτώ Λεγάκη, Mindful Leadership & Corporate Wellbeing Expert, ιδρύτρια του One Breath Mindfulness Center και στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Αγγελική Αγγέλη Chief Portfolio Value Officer Roche Hellas, Deniz Karapinar, Chief Finance Value Officer, Ματίνα Κρέστα, Chief Legal & Compliance Value Officer, Μαίρη Τσαγκαράκη, Head of People & Culture Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas, και Treasa Carroll, Head of Finance & Logistics Roche Diagnostics Hellas.

Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με τις συμμετέχουσες στο πάνελ να συζητούν για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες προκειμένου να ανέλθουν επαγγελματικά σε ηγετικούς ρόλους, τις προσδοκίες που επιβάλλει η κοινωνία σχετικά με τον ρόλο τους, τη σημασία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των ονείρων τους και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να ισορροπήσουν τη μητρότητα με την καριέρα.

Τόνισαν, επίσης, τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με τον ρόλο των γυναικών στον κλάδο της υγείας. Συγκεκριμένα επισημάνθηκε ότι παρόλο που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στον χώρο, σήμερα είναι πολλές εκείνες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Ο κλάδος της υγείας έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο, ιδίως σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Με το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ανώτερων στελεχών στη Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas να φτάνει σχεδόν το 50%, η Roche αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στον εργασιακό χώρο, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες και υποστηρίζοντας ενεργά τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη.