Μπλε σκύλοι εμφανίστηκαν στην ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ (βίντεο)

Σκυλιά με μπλε τρίχωμα εντοπίστηκαν κοντά στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, πιθανώς λόγω επαφής τους με χημικές ουσίες.

Οι φροντιστές των σκύλων στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ εντόπισαν για πρώτη φορά σκυλιά με μπλε τρίχωμα, όπως αναφέρει η ομάδα Dogs of Chernobyl, η οποία δημοσίευσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένας σκύλος εντελώς μπλε. «Δεν ήταν μπλε την περασμένη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τους πιάσουμε για να μάθουμε τι συμβαίνει», ανέφερε η ομάδα.

Οι φροντιστές των ζώων εκτιμούν ότι τα σκυλιά ήρθαν σε επαφή με χημική ουσία που δεν γνωρίζουν, η οποία θα μπορούσε να προκάλεσε τον μπλε χρωματισμό. Οι επιστήμονες διερευνούν επίσης άλλες πιθανότητες, όπως η έκθεσή τους σε βιομηχανικά χημικά ή βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον. Οι ερευνητές συλλέγουν δείγματα γούνας, δέρματος και αίματος για να λύσουν το μυστήριο.

Η ομάδα φροντίζει από το 2017 περίπου 700 σκυλιά που ζουν στην απαγορευμένη ζώνη έκτασης 18 τετραγωνικών μιλίων, παρέχοντάς τους τροφή και ιατρική περίθαλψη. Παρά το ανησυχητικό χρώμα, τα ζώα εμφανίζονται δραστήρια και υγιή.

Αυτά τα σκυλιά είναι οι απόγονοι των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986. Μετά το πυρηνικό ατύχημα οι κάτοικοι δεν είχαν το δικαίωμα να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδια ζώα τους και πολλά σκυλιά έμειναν πίσω. Τα σκυλιά αυά έχουν γίνει το σύμβολο επιβίωσης στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνομπίλ, όπου η άγρια ​​ζωή άκμασε απουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ενώ τα σκυλιά φαίνεται να είναι υγιή, οι επιστήμονες μελετούν τα ζώα που ζουν στην περιοχή. Μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι τα σκυλιά έχουν μεταλλαχθεί έχοντας αναπτύξει μια νέα υπερδύναμη καθώς είναι απρόσβλητα στην ακτινοβολία, τα βαρέα μέταλλα και τη ρύπανση.