Τα τροπικά δάση της Αυστραλίας εκπέμπουν πλέον περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι απορροφούν

Τα τροπικά δάση της Αυστραλίας έγιναν τα πρώτα στον κόσμο που εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ ό,τι απορροφούν σύμφωνα με νέα μελέτη που συνδέει το φαινόμενο αυτό με την κλιματική αλλαγή. Τα τροπικά δάση θεωρούνται συνήθως «δεξαμενές άνθρακα» καθώς απορροφούν περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απ’ ό,τι εκπέμπουν με τα νέα δέντρα να αντισταθμίζουν τον άνθρακα που απελευθερώνεται από τα νεκρά.

Ωστόσο μια μελέτη που εξέτασε δεδομένα από δάση του Κουίνσλαντ διαπίστωσε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει περισσότερους θανάτους δέντρων απ’ ό,τι νέες αυξήσεις. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης η Δρ. Χάνα Καρλ του Πανεπιστημίου Western Sydney, δήλωσε ότι τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους παγκόσμιους στόχους μείωσης εκπομπών οι οποίοι βασίζονται εν μέρει στην ικανότητα των οικοσυστημάτων, όπως τα τροπικά δάση, να απορροφούν άνθρακα.

«Τα τρέχοντα μοντέλα ίσως υπερεκτιμούν την ικανότητα των τροπικών δασών να συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των εκπομπών από τα ορυκτά καύσιμα» αναφέρει η Δρ. Καρλ. Με τη μείωση των νέων δέντρων η μελέτη διαπίστωσε ότι οι κορμοί και τα κλαδιά των νεκρών δέντρων, γνωστά ως ξυλώδης βιομάζα, μετατράπηκαν σε πηγές εκπομπής άνθρακα αντί για σημεία απορρόφησης πριν από περίπου 25 χρόνια.

«Τα δάση βοηθούν να περιοριστούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απορροφώντας μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η έρευνά μας δείχνει ότι αυτή η ικανότητα απειλείται» προσθέτει η Καρλ. Η ίδια σημείωσε ότι η αύξηση των θανάτων δέντρων τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, όπως υψηλότερες θερμοκρασίες, ξηρότερη ατμόσφαιρα και παρατεταμένες ξηρασίες.

Βάσει 49 ετών δεδομένων από 20 δάση στο Κουίνσλαντ, η μελέτη διαπίστωσε επίσης αύξηση του αριθμού και της έντασης των κυκλώνων οι οποίοι σκοτώνουν περισσότερα δέντρα και εμποδίζουν την αναγέννησή τους. «Έχουμε αποδείξεις ότι τα υγρά τροπικά δάση της Αυστραλίας είναι τα πρώτα του είδους τους παγκοσμίως που παρουσιάζουν αυτή την αλλαγή στη ξυλώδη βιομάζα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα μπορούσε να είναι ένα “καναρίνι στο ανθρακωρυχείο” μια έγκαιρη προειδοποίηση» εξηγεί η Καρλ.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Πάτρικ Μέιρ, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ ανησυχητικά» λέγοντας ότι είναι «πιθανό όλα τα τροπικά δάση να αντιδράσουν με παρόμοιο τρόπο», αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα και έρευνα για οριστικά συμπεράσματα. Η Αυστραλία, μία από τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές ανά κάτοικο στον κόσμο, ανακοίνωσε πρόσφατα νέους στόχους μείωσης άνθρακα, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 62% έως το 2035 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

Ωστόσο η χώρα δέχεται διεθνή κριτική για τη συνέχιση της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα καθώς η κυβέρνηση επέτρεψε στο μεγάλο έργο φυσικού αερίου North West Shelf της Woodside να συνεχίσει τη λειτουργία του για ακόμη 40 χρόνια. Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής διαπίστωσε ότι η Αυστραλία έχει ήδη ξεπεράσει την αύξηση των 1,5 βαθμών Κελσίου και ότι καμία κοινότητα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις «αλυσιδωτές, πολλαπλές και ταυτόχρονες» κλιματικές κρίσεις.

Naftemporiki.gr