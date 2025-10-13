Περίπου 50 χιλιάδες είδη του ζωικού βασιλείου σε άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης σύμφωνα με τη νέα κόκκινη λίστα

Από το ντόντο έως την τίγρη της Τασμανίας πολλά επιβλητικά πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προειδοποιεί ότι 48, 646 είδη ζώων ενδέχεται να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Η νέα έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι η πλειονότητα (61%) των ειδών πτηνών παγκοσμίως βρίσκεται σε παρακμή μια τεράστια αύξηση σε σχέση με το 44% που βρισκόταν σε κίνδυνο το 2016.

Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα φωτεινά σημεία στην νέα έκθεση. Ο πληθυσμός της πράσινης θαλάσσιας χελώνας έχει αυξηθεί κατά περίπου 28%, χάρη σε δεκαετίες δράσεων προστασίας. Η δρ. Γκρέθελ Αγκιλάρ γενική διευθύντρια της IUCN, δήλωσε:

«Η σημερινή ενημέρωση της Κόκκινης Λίστας, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της IUCN στο Άμπου Ντάμπι, ρίχνει φως τόσο στις επείγουσες προκλήσεις όσο και στις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας.

Ενώ είδη όπως οι αρκτικές φώκιες και πολλά πτηνά αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, η ανάκαμψη της πράσινης χελώνας μας υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της φύσης λειτουργεί, όταν ενεργούμε με αποφασιστικότητα και ενότητα».

Η φετινή Κόκκινη Λίστα περιλαμβάνει 172,620 είδη, από τα οποία 48,646 απειλούνται με εξαφάνιση. Οι αρκτικές φώκιες αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις, όπως η ναυσιπλοΐα, ο θόρυβος, η εξόρυξη πετρελαίου και ορυκτών, το κυνήγι κ.α.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη δρ. Κιτ Κόβακς, συμπρόεδρο της Ομάδας Ειδικών για τα Πτερυγιόποδα της IUCN.

«Κάθε χρόνο στο Σβάλμπαρντ η υποχώρηση των πάγων αποκαλύπτει πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι αρκτικές φώκιες, δυσκολεύοντάς τες να αναπαραχθούν, να ξεκουραστούν και να τραφούν. Η κατάστασή τους είναι μια σαφής υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μακρινό πρόβλημα συμβαίνει ήδη και έχει συνέπειες εδώ και τώρα. Η προστασία των αρκτικών φώκιων σημαίνει προστασία της εύθραυστης ισορροπίας της Αρκτικής, που είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας».

Η ενημέρωση της Κόκκινης Λίστας αποκάλυψε επίσης ότι το 61% όλων των ειδών πτηνών έχει μειούμενους πληθυσμούς, με τα είδη που ζουν στη Μαδαγασκάρη, τη Δυτική Αφρική και την Κεντρική Αμερική να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο κυρίως λόγω της απώλειας ενδιαιτημάτων από την αγροτική επέκταση και την υλοτομία.

Ο δρ. Ίαν Μπάρφιλντ συντονιστής της Παγκόσμιας Επιστημονικής Ομάδας για τα Πτηνά της BirdLife International δήλωσε: «Το γεγονός ότι τρία στα πέντε είδη πτηνών στον κόσμο έχουν φθίνουσες πληθυσμιακές τάσεις δείχνει πόσο βαθιά είναι η κρίση της βιοποικιλότητας και πόσο επείγει οι κυβερνήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Αντίθετα, η πράσινη θαλάσσια χελώνα έχει βελτιώσει το καθεστώς της, περνώντας από την κατάσταση «Υπό Κίνδυνο» στην κατάσταση «Μη Απειλούμενο». Από τη δεκαετία του 1970, οι πληθυσμοί της έχουν αυξηθεί κατά περίπου 28%, χάρη σε παγκόσμιες δράσεις προστασίας των φωλιών και των θηλυκών χελωνών.

Ο Ρόντερικ Μαστ συμπρόεδρος της Ομάδας Ειδικών Θαλάσσιων Χελωνών της IUCN, σχολίασε: «Η συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάκαμψη της πράσινης χελώνας είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί με συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια διατήρησης ακόμη και για μακρόβια θαλάσσια είδη». Δυστυχώς, η νέα ενημέρωση της Κόκκινης Λίστας καταγράφει επίσης έξι είδη που μετακινήθηκαν από την κατηγορία των απειλούμενων σε αυτή των εξαφανισμένων.

