Οι «δολοφόνοι» που «απελευθέρωσε» στη Φινλανδία η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία

Μία απροσδόκητη πτυχή του πολέμου στην Ουκρανία αφορά τον αντίκτυπό του στην άγρια φύση της Φινλανδίας και την μείωση του αριθμού των ταράνδων που ζουν σε μια παρθένα περιοχή της Ευρώπης, καλυμμένη με δάση, λίμνες και βάλτους.

Αυτή την εποχή οι τάρανδοι που ζουν στη Λαπωνία ετοιμάζονται να μετακινηθούν για την περίοδο του χειμώνα. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός τους σκοτώνεται από λύκους, αρκούδες, λύγκες και άλλα αρπακτικά που έχουν μεταναστεύσει πέρα ​​από τα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία.

Ο λόγος, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι οι Ρώσοι κυνηγοί που είναι εξοικειωμένοι με τα όπλα έχουν όλοι στρατευτεί για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή και, ως εκ τούτου, έχει εκτοξευθεί ο πληθυσμός των αρπακτικών ζώων, τα οποία σκοτώνουν πλέον τους ταράνδους στη Φινλανδία.

«Πραγματικοί δολοφόνοι»

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Φινλανδός κτηνοτρόφος Μάρκους Γιάουρουν χαρακτήρισε λύκους «πραγματικούς δολοφόνους» που όταν τους δοθεί η ευκαιρία σκοτώνουν αρκετούς ταράνδους την ημέρα.

«Αυτό το καλοκαίρι, δύο λύκοι ήρθαν σε εμάς και σκότωσαν 53 ταράνδους που θήλαζαν σε δύο εβδομάδες, αφήνοντας τα μικρά τους ζωντανά σε πολλές περιπτώσεις. Τα μικρά προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξυπνήσουν τις μητέρες τους», ανέφερε.

Η φινλανδική αγροτική κοινότητα αποδίδει αυτή την αναστάτωση της φυσικής τάξης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα στατιστικά στοιχεία από τον Σύνδεσμο Εκτροφέων Ταράνδων της Φινλανδίας φαίνεται να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία ευθύνεται για την κατάσταση. Οι απώλειες ταράνδων προβλέπεται να φτάσουν τις 6.500 φέτος, αυξημένες κατά το ένα τρίτο από τις 4.866 που καταγράφηκαν το 2021.

Η Μία Βάλτονεν, επιστήμονας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων, δήλωσε ότι ενώ υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πληροφορίες για τις αρκούδες, η ομάδα της είχε παρατηρήσει περισσότερους λύκους στα ανατολικά της χώρας. «Τους τελευταίους χειμώνες έχουμε δει πολύ περισσότερους λύκους στις περιοχές εκτροφής ταράνδων και με δεδομένη τη γενετική παρακολούθηση DNA, γνωρίζουμε ότι μόνο λίγοι από αυτούς φαίνεται να προέρχονται από την επικράτειά μας», εξήγησε. «Υποψιαζόμαστε ότι είναι από τη ρωσική πλευρά».

Για τον Τζον Χίλιν, έναν ειδικό σε θέματα πληροφοριών με έδρα το Ελσίνκι, μέλος της Black Bird Group, η οποία ειδικεύεται στην παρακολούθηση του ρωσικού στρατού, η θεωρία είναι απολύτως εύλογη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις περιοχές που συνορεύουν με τη Φινλανδία έχουν σημειωθεί μεγάλα κύματα στρατολόγησης, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες στην πρώτη γραμμή.

Το Μούρμανσκ, για παράδειγμα, έχει προσφέρει χρηματικά κίνητρα για την στρατολόγηση ανδρών. «Οι περισσότεροι από τους τακτικούς στρατιώτες από αυτήν την περιοχή έχουν σταλεί στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε. «Η δραστηριότητα των φρουρών έχει μειωθεί. Οι τακτικοί στρατιώτες σε αυτές τις περιοχές που μπορεί να κυνηγούν έχουν πάει στην πρώτη γραμμή».