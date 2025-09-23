Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για νέα αναβολή του νόμου κατά της αποψίλωσης των δασών

Προς μεγάλη απογοήτευση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, η Κομισιόν πρότεινε νέα αναβολή για έναν χρόνο (τέλη του 2025 έως τα τέλη του 2026), την έναρξη ισχύος του νόμου της κατά της αποψίλωσης των δασών, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Ινδονησία έχουν επικρίνει σφόδρα.

Μιλώντας στον Τύπο, η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ δικαιολόγησε αυτήν την καθυστέρηση με λειτουργικές δυσκολίες στη δημιουργία του «συστήματος πληροφορικής» για την παρακολούθηση των δασών.

Η ανακοίνωση των Βρυξελλών έρχεται λίγες ώρες μετά τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδονησία, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική σε αυτήν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία στοχεύει στην απαγόρευση της πώλησης στην Ευρώπη προϊόντων όπως το φοινικέλαιο, το κακάο, ο καφές, η σόγια και το ξύλο, όταν προέρχονται από γη που αποψιλώθηκε μετά τον Δεκέμβριο του 2020.

Αυτός ο νόμος καταδικάστηκε επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση αναβολής θα υποβληθεί στα κράτη μέλη και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα μπορούσε να λάβει υποστήριξη από τη δεξιά και την άκρα δεξιά.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις την βλέπουν ως επίθεση «με αλυσοπρίονο» στα δάση. «Είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη », δήλωσε στο AFP η Άνκε Σούλμαϊστερ-Όλντενχοβε του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). «Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή» και το τεχνικό επιχείρημα που προβλήθηκε «εγείρει ερωτήματα» .

«Υπερβολικές απαιτήσεις»

Και το 2024, η ΕΕ είχε ήδη αναβάλει την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου κατά ένα έτος, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την κοινότητα των αγροτοβιομηχανιών και πολλά αφρικανικά, ασιατικά και κράτη της Αμερικανικής Ηπείρου.

Εντός των 27, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν επίσης για την αναθεώρηση ή την αναβολή αυτής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Αυστρίας, επικρίνοντας τις «υπερβολικές ή ακόμη και αδύνατες στην εφαρμογή απαιτήσεις που επιβάλλονται στους αγρότες και τους δασοκόμους» .

Αυτά τα κράτη υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας κατηγορίας χωρών με μηδενικό κίνδυνο αποψίλωσης των δασών, οι οποίες θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από υποχρεώσεις και ελέγχους.

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, οι εταιρείες εισαγωγής θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από πρόσφατα αποψιλωμένες εκτάσεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας που παρέχονται από αγρότες, σε συνδυασμό με δορυφορικές φωτογραφίες – ένα «εργοστάσιο φυσικού αερίου» σύμφωνα με τους επικριτές του.

Την Τρίτη, η Ευρωπαία Επίτροπος Τζέσικα Ρόσγουολ επικαλέστηκε δυσκολίες στην πληροφορική «δεδομένης της ποσότητας των πληροφοριών που εισάγουμε στο σύστημα». Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται αυτόν τον νόμο. «Έχουμε εργαστεί σκληρά για πολλά χρόνια» σε αυτό το κείμενο, και «παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνέχιση της καταπολέμησης της αποψίλωσης των δασών», είπε.

Αντιμέτωπη με τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους αυξανόμενους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια φιλοεπιχειρηματική στροφή τους τελευταίους μήνες. Και οι ΜΚΟ ανησυχούν για την ολοκληρωτική κατάρρευση της Πράσινης Συμφωνίας, μιας σειράς περιβαλλοντικών νόμων που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία.

