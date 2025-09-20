24 χρόνια απόλυτης μοναξιάς και ένα τέλος που συγκλονίζει: Ήταν ο μοναδικός αφρικανικός ελέφαντας στο Δελχί

Οι ακτιβιστές για την ευζωία των ζώων στην Ινδία πενθούν τον θάνατο του Σανκάρ, ενός αγαπημένου ελέφαντα που έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή σε απομόνωση.

Ο 29χρονος αρσενικός αφρικανικός ελέφαντας, ο μοναδικός του είδους του στον ζωολογικό κήπο του Δελχί, αρνήθηκε την Τετάρτη να λάβει την όποια τροφή και κατέρρευσε εκείνο το βράδυ.

Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, πέθανε μέσα σε 40 λεπτά.

Μια μοναξιά 24 ετών

Ο Σανκάρ πέρασε 24 χρόνια σε μοναχική ζωή, εκ των οποίων τουλάχιστον 13 σε πλήρη απομόνωση.

Ο Σανκάρ ήταν ένας από τους δύο αφρικανικούς ελέφαντες που έφτασαν στην Ινδία το 1998 ως διπλωματικό δώρο από τη Ζιμπάμπουε προς τον τότε Πρόεδρο της Ινδίας, Σανκάρ Νταγιάλ Σάρμα. Όμως, ο σύντροφός του πέθανε το 2001.

Πρώην αξιωματούχος του ζωολογικού κήπου, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι μετά τον θάνατο του συντρόφου του ο Σανκάρ φιλοξενήθηκε προσωρινά μαζί με τους ασιατικούς ελέφαντες του κήπου, αλλά το σχέδιο δεν λειτούργησε. Η συμβίωση ήταν αδύνατη.

«Ήταν παιχνιδιάρης όταν είχε τον σύντροφό του. Μετά τον θάνατό του άλλαξε, δεν δέχθηκε ποτέ την παρέα άλλου ελέφαντα», θυμάται πρώην υπάλληλος του κήπου.

Σε απομόνωση, παρά την απαγόρευση

Το 2012 ο Σανκάρ μεταφέρθηκε σε νέο χώρο, όπου έζησε σχεδόν σε πλήρη απομόνωση – παρά την ομοσπονδιακή απαγόρευση από το 2009 για κράτηση ελεφάντων μόνων τους για διάστημα άνω των έξι μηνών. Εκεί έμεινε μέχρι τον θάνατό του.

Ακτιβιστές είχαν ζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνσή του από τον ζωολογικό κήπο και τη μεταφορά του σε καταφύγιο με άλλους αφρικανικούς ελέφαντες. Το 2021, κατατέθηκε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί, όμως το 2023 απορρίφθηκε.

Μέχρι την Τετάρτη, στην Ινδία υπήρχαν μόλις δύο αφρικανικοί ελέφαντες σε ζωολογικούς κήπους – και οι δύο αρσενικοί. Ο δεύτερος βρίσκεται στο Μισόρε, στο νότιο κρατίδιο Καρνατάκα.

«Ένας θάνατος που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Οι συνθήκες κράτησης του Σανκάρ είχαν κατ’ επανάληψη επικριθεί ως «μουντές» και «ανεπαρκείς». «Ραγίζει η καρδιά να τον βλέπουμε να πεθαίνει έτσι», είπε η Νικίτα Νταουάν, ιδρύτρια της οργάνωσης Youth For Animals, που είχε καταθέσει το αίτημα στο δικαστήριο.

«Ήταν κάτι που μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και ήταν πολύ νέος».

Η μέση διάρκεια ζωής ενός αφρικανικού ελέφαντα είναι περίπου 70 χρόνια.

Η ακτιβίστρια Γκάουρι Μάουλεκι χαρακτήρισε τον θάνατο «αντανάκλαση ετών αδιαφορίας και παραμέλησης από τους θεσμούς», μιλώντας για «συστημική αποτυχία που απαιτεί πραγματική λογοδοσία».

Διεθνείς πιέσεις και χαμένα σχέδια

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων είχε αναστείλει τη συμμετοχή του ζωολογικού κήπου του Δελχί, επικαλούμενος τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του Σανκάρ, ακόμη και καταγγελίες ότι ήταν δεμένος με αλυσίδες.

Είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2025 για να βελτιωθεί η φροντίδα του ή να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, διαφορετικά το μέλος θα διαγραφόταν.

Ακολούθησε επιθεώρηση από ομοσπονδιακό υπουργό, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 ανακοινώθηκαν σχέδια για να του φέρουν θηλυκό σύντροφο από τη Ζιμπάμπουε ή τη Μποτσουάνα. Ωστόσο, τίποτα δεν υλοποιήθηκε. Ο Σανκάρ πέθανε πριν προλάβει να βρει συντροφιά.