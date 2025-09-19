Χαλκιδική: Συναγερμός στις αρχές για τον «καταζητούμενο» λύκο – Κατεπείγουσα εγκύκλιος του Γ.Γ. Δασών 

Εγκύκλιο με την οποία ζητείται από τις αρχές της Χαλκιδικής να προβούν, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», σε κατεπείγουσες ενέργειες «για την απομάκρυνση – αφαίρεση» του μοναχικού λύκου, που επιτέθηκε και δάγκωσε παιδάκι στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος.

Η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «η απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου αποτελεί άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της συμπεριφοράς του ζώου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία και ιδίως λόγω της αναφοράς για επίθεση και τραυματισμό ανθρώπου από το συγκεκριμένο λύκο».

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία και η δραστηριότητα του ζώου σε κατοικημένες περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της Π.Ε. Χαλκιδικής έχει διαπιστωθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και τη συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΝ θεματική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

Βάσει της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δασών για την «απομάκρυνση – αφαίρεση» του λύκου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά Π.Ε. Χαλκιδικής, επιτρέπεται η χρήση ειδικών καμερών για τον εντοπισμό του ζώου, μέσων παγίδευσης, αναισθητικών όπλων κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θήρευσή του, στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση και απομάκρυνση του ζώου με άλλο τρόπο. «Η θήρευση του συγκεκριμένου λύκου αποτελεί τελική λύση διαχείρισης και προτείνεται για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια πρωτοκόλλου και τη σχετική κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου από πλευράς επικινδυνότητας στην κατηγορία των ζώων που επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά, έχουν τραυματίσει ελαφρά άνθρωπο χωρίς να προκληθούν και επιδεικνύουν ισχυρή εξοικείωση με τον άνθρωπο. Για τα χαρακτηριστικά αυτά της συμπεριφοράς του ζώου προτείνεται η αφαίρεση του λύκου από τον πληθυσμό (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη /ευθανασία)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η λήψη των μέτρων για την κατά παρέκκλιση αφαίρεση – θήρα του λύκου ισχύει μέχρι την τελική απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά, ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα προηγηθεί άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δασικών και λοιπών υπηρεσιών, της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος» και των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων για τον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου δράσης και την καταγραφή της διαθεσιμότητας τους στην προβλεπόμενη συγκρότηση συνεργείου δίωξης.

Ειδικές παγίδες

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος ανέφερε πως «θα στηθούν άμεσα ειδικές παγίδες, προκειμένου να πιαστεί από το πόδι το άγριο ζώο, χωρίς να τραυματιστεί. Οι παγίδες αυτές ελέγχονται με GPS. Πρωταρχικός μας στόχος είναι το ζώο να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο καταφύγιο Λύκου του Αρκτούρου» πρόσθεσε.

Όλα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά του άγριου ζώου, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, ακόμη και της θανάτωσής του. «Το Συνεργείο Δίωξης θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα κατά περίπτωση διαθέσιμα μέσα κι εξοπλισμό για την απομάκρυνση του λύκου το συντομότερο δυνατόν (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη/ευθανασία) και στην εξέλιξη της διαδικασίας θα παρίσταται και κτηνίατρος», αναφέρεται στη σχετική άδεια που έδωσε ο κ. Σταθόπουλος.

Προληπτικά μέτρα και ενημέρωση των πολιτών

Επιπλέον, μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την απομάκρυνση του λύκου, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων, σε τοπικό επίπεδο, για την ενημέρωση των πολιτών, για τα περιστατικά παρουσίας του λύκου στην περιοχή και για την επικινδυνότητα σε περίπτωση αλληλεπίδρασης, προκειμένου να λάβουν μέτρα για την ατομική τους προστασία.

Για τον σκοπό αυτό, η οικεία Δασική Αρχή θα συντάξει φυλλάδιο οδηγιών και θα συνεργαστεί με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Χαλκιδικής, τον οικείο Δήμο, την Ελληνική Αστυνομία και τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις, για τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως είναι η τακτική περισυλλογή απορριμμάτων που ελκύουν τροφικά τα άγρια ζώα, η ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη περιορισμού της εναπόθεσης τροφής για τα αδέσποτα στην ύπαιθρο, την εκπομπή εποχούμενων περιπόλων τις ώρες που παρατηρήθηκε η παρουσία του ζώου ή την παροχή οδηγιών για τον περιορισμό της προσβασιμότητας πολιτών σε περιαστικά μονοπάτια ή φυσικές διαδρομές που δεν έχουν καθαριστεί και συνδέονται με την παρουσία ή τη διέλευση ατόμων λύκων.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου έχει κοινοποιηθεί ήδη και στις οικείες Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές για την επικείμενη δράση του συνεργείου δίωξης, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη τους, αλλά και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής του κινδύνου αστοχιών από την ενδεχόμενη χρήση όπλων. «Οι εργασίες εντοπισμού και απομάκρυνσης του εξοικειωμένου ατόμου λύκου θα πρέπει να διεξαχθούν από τα συνεργεία δίωξης με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η ελάχιστη κατά το δυνατόν όχληση. Το συνεργείο δίωξης θα ακολουθεί τις κατά περίπτωση υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής δασικής Υπηρεσίας και της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου θα μας αποσταλεί αναφορά για τη διαδικασία και τις δράσεις που αναλήφθηκαν για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού (διαδικασία και μέσα σύλληψης, αναισθητοποίησης κλπ, περιοχή) στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να καταχωρηθούν τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, και να συμπεριληφθούν στις εκθέσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (και άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης)», καταλήγει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ