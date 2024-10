Οι πολικές αρκούδες επιστρέφουν στη Βρετανία – Πρέπει όμως να βρίσκονται εκεί;

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του βρετανικού μέσου, το 2000 μόλις μία πολική αρκούδα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα υπάρχουν 16. Η παρουσία πολικών αρκούδων δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, λίγο έξω από το Ίπσουιτς, μαγνητίζει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι οι πολικές αρκούδες, αν και έχουν ως σπίτι την Αρκτική, κρατούνται σε αιχμαλωσία σε πολύ θερμότερες περιοχές εδώ και αιώνες. Τη δεκαετία του 1990, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης η ανάγκη για τερματισμό αυτής της πρακτικής, με τους βρετανικούς ζωολογικούς κήπους να φαίνεται να δέχονται το επιχείρημα ότι ένα κλουβί ζωολογικού κήπου δεν αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τις πολικές αρκούδες.

Τώρα, όμως, οι πολικές αρκούδες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Guardian, τον τελευταίο χρόνο, το Jimmy’s Farm, το πάρκο άγριας ζωής το οποίο διαχειρίζεται ο αγρότης, οικολόγος και τηλεοπτικός παρουσιαστής Jimmy Doherty, απέκτησε τέσσερις πολικές αρκούδες. Άλλες 12 αρκούδες ζουν σε ακόμη τρία βρετανικά πάρκα.

Polar bears are back in Britain. But should they really be living here? https://t.co/Y7nRwd1Okr

— The Guardian (@guardian) October 29, 2024