Ισλανδία: Νεκρή από αστυνομικά πυρά σπάνια πολική αρκούδα

Η αρκούδα εξοντώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στα βορειοδυτικά της Ισλανδίας αφού προηγουμένως η αστυνομία «συμβουλεύτηκε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος», η οποία αρνήθηκε να μεταφέρει το ζώο, σύμφωνα με το Associated Press. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε ευρέως χθες Δευτέρα, με δημοσίευμα του CNN.

«Δεν είναι κάτι που μας αρέσει να κάνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Εν προκειμένω, η αρκούδα ήταν πολύ κοντά σε εξοχικό. Και μέσα σε αυτό ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα».

Η ιδιοκτήτρια, που ήταν μόνη, φοβήθηκε και κλειδώθηκε στον επάνω όροφο του σπιτιού της καθώς η αρκούδα αναζητούσε τροφή στα σκουπίδια της, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. Επικοινώνησε μέσω της κόρης της με το Ρέικιαβικ, μέσω δορυφορικής σύνδεσης και κάλεσε σε βοήθεια.

